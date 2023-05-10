母親節鼓勵民眾顧健康 奇美醫本月癌篩送禮券
母親節將至，奇美醫學中心今舉辦「疫散疫散亮晶晶，健康活力俏媽咪」活動，安排一系列節目，向偉大的媽媽獻上最誠摯敬意，院方本月也推出癌篩送禮券活動，鼓勵民眾透過簡單癌症篩檢。
上述活動安排邀請奇美醫院志工媽媽們以活力舞曲，並由專業物理治療師透過活力舒展操帶領，更有專業營養師提供「營養諮詢」服務，讓民眾透過飲食指導，吃出美麗也吃得健康；還有「中醫養生茶奉茶及諮詢」、「癌症篩檢諮詢」、「安寧緩和療護及預立醫療自主計畫、器官捐贈宣導」等活動，藉此提醒大家關心自己的健康大事。
奇美醫院長林宏榮指出，許多女性身兼數職且長期處於壓力下，忙碌之餘容易忽略自身健康，呼籲女性朋友們除照顧家人，更要善待自己並安排健康檢查，透過政府提供免費檢查項目，為自己健康提早把關。
院方說，正值母親節，特於5月2日至5月31日展開為期近一個月癌篩送禮券活動，鼓勵民眾透過簡單的癌症篩檢，邀請家人一起健康過節，只要符合癌篩條件並於活動期間完成篩檢，即可於現場領取全聯禮券，個人依項目累計領取。
根據奇美醫院癌症篩檢站統計資料顯示，2022年5月辦理母親節癌症篩檢活動，共有2425人次參與篩檢，發現糞便潛血檢查陽性者57人、口腔癌檢查陽性者26人、子宮頸抹片檢查陽性者15人、乳房攝影檢查陽性者8人，其中四癌篩檢確認癌前病變或癌症者高達72人，顯示癌症篩檢重要性，也避免錯失治療黃金期。
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