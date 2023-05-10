南市環保局員工拒喬人事被飆罵6分鐘髒話 痛哭PO文「不自殺聲明」

國民黨台南市議員林燕祝下午在會議爆料，指昨天中午有人為喬人事打電話用三字經飆罵環保局女員工，還說還帶市和她來「輸贏」，前後飆罵6分多鐘，令女員工害怕在臉書貼出「不自殺聲明」，但有人截圖向她陳情，她看了非常痛心，也為女同事抱不平，被指控的環保局前機要祕書林昱仲說，他平常講話就不是很斯文，因是前同事「靠俗」造成對方不快感到很抱歉，昨晚就親自向對方道歉。

林燕祝先詢問環保局副局長陳幸芬也是女性，若被人打電話飆罵有什麼感想，陳幸芬說若被人家這樣對待是不舒服；接著詢問環保局長許仁澤知不知道這件事？局長許仁澤說知道，第一時間已有關懷女同事，為什麼這麼激動和生氣，直到下班還很生氣，也請政風協助調查了解。

林燕祝用「王后傘下」梗圖，她說是要凸顯後面有人撐腰，用三字經飆罵一位女員工不會覺得很離譜嗎？各局處要用的是人才，不是要喬人事喬不成，就打電話來飆罵同事，憑什麼？她為女同事打抱不平，用三字經侮辱女性，是非常過分。林燕祝質詢後打電話慰問該名女同仁，對方還感覺委屈痛哭。

該名女員工在臉書發表不自殺聲明，畢竟她人單力薄 ，一個女人家被一再的嗆要輸贏，又沒有辦法報案，真的會害怕，莫名奇（其）妙被飆罵6分多鐘的髒話，事後就說賴被盜了，裝無辜沒事。因為有人可撐腰？就可以這麼欺侮人嗎？

她還提到林去年也到業務單位咆哮整個辦公室的人，把主管罵到狗血淋頭，後來因為要調查送辦才買包子去道歉。還提縣市合併當機要祕書時開公務車酒駕肇事，不但沒事下莊，新聞全押（壓）下，還被安排到大醫院領乾薪。對同事言語霸凌大家都只能忍了。還附注想好好過日子 只想不委屈，不想被欺侮。該女員工將前文撤下後，另貼文「好吧，就算誤會一場」。

林昱仲說，沒有仗事欺人喬人事不成及飆罵等情事，他講話比較直來直往不會拐彎抺角，以前在環保局工作5年多，因是老同事員工，說話沒有修飾，造成對方誤解和不舒服，已當面道歉了，他沒有酒駕但有開公務車肇事，因搭計程車趕到醫院離開車禍現場，被警方依肇事逃逸送辦，也立即向市長請辭，外界傳聞都言過其實，但環保局這件事和家人都無關，是他個人行為，對於前同事感到很抱歉，也向她道歉取得諒解。

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