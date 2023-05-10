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嘉市議員質疑市府國中小教科書預算暴增 教育處長：延續福利政策

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員戴寧（右）質詢市府教育處長林立生（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員戴寧（右）質詢市府教育處長林立生（左）。記者魯永明／翻攝

嘉義議員戴寧上午質詢，新學年度國中小學生減少247人，教科書預算卻增加44.14%，增加1225萬元，108課綱上路，教科書數量變多，加上書籍成本變貴，市府原編列每年2775萬元採購預算出現近千萬缺口，今年議會支持下提高到4000萬元，她把關預算，要求教育處長林立生為市長分憂，為孩子創造更好教育環境。

戴寧說，112年較111年預算增加44.14%，學生數卻減少247人，為何教科書增加44.14%？為何增加預算1225萬元，嘉市從97年開始補助國中小學生教科書全額免費，少子化原因導致學生數逐年下降，今年新生總數預估1萬8488人，較去年減少247人，物價上漲，營養午餐預算編列增加8.1%（增加450萬），教科書預算卻暴增44.14%、增加1225萬，原因出在哪裡？教科書專款專用嗎？議價沒？怎麼編的預算？

她表示，議會支持教育處預算，處長如何使用？把關預算是議員職責，勇媽市長最重視教育，是市民心中教育市長，要求教育處長為市長分憂，為孩子創造更好的教育環境，某家長會長說，中央補助近1成經費，包括原住民、身障、特困的家庭，其中健康與體育、藝術與人文、綜合活動等3科教科書，回收再利用，不是年年買新書，又增加本土語言課本也回收，總共少買4科教科書。

教育處長林立生說，108學年度起實施新課綱，教科書在全國議價後價錢大幅增加，雖學生人數減少，但新課綱新增國中科技領域，又自111學年度起再新增國中本土語科目，教科書不但價錢調漲，補助科目也增加，致整體教科書經費需求逐年增加。

林立生表示，嘉市國中小教科書補助屬福利政策，經費依照學校填報需求數量及教育部公告各科教科書價格，核給學校購買書籍，提供學生使用，增加預算是為讓嘉市這項特別福利政策繼續，減輕家長負擔。

108課綱 議員 嘉義 少子化

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