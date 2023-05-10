職棒熱身賽使用嘉市棒球場次數創新高 中職球員工會拜會市府

今年中華職棒聯盟包含熱身賽，以及一、二軍賽事，合計78場賽事在嘉義市立棒球場舉辦，近年來最多，中華職棒聯盟球員工會副主任葉子彧、焦佳弘拜會嘉市府，對市府積極接洽工會了解球員需求，積極改善表示肯定。

教育處長林立生帶體育場長林居璋等，針對球員工會公布今年熱身賽球場的球員滿意度調查結果，向球員工會說明交流，林立生說，市長黃敏惠重視棒球原鄉，積極推廣棒球運動。

嘉市重視球員使用回饋，葉子彧說，嘉市府除積極向工會取得球員的回饋意見外，4月30日到5月9日暫停球場借用，進行10天球場養護，包含內野區補土壓實，外野草皮打洞鋪砂，灑水養護等，看見嘉市展現決心，工會會就市府提供資訊向會員說明，與市府聯繫，共同努力讓球場成為符合球員需求安全工作場域。