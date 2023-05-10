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雲林鳳梨盛產 古坑農會開發酸甜飲品

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天到古坑鄉農會促銷鳳梨，邀大家採購酸甜好滋味的古坑優質新鮮鳳梨及鳳梨加工飲品鳳梨膠質飲、鳳梨愛玉凍飲。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善今天到古坑鄉農會促銷鳳梨，邀大家採購酸甜好滋味的古坑優質新鮮鳳梨及鳳梨加工飲品鳳梨膠質飲、鳳梨愛玉凍飲。圖／雲林縣政府提供

雲林縣鳳梨進入產季，其中古坑鄉的種植面積逾300公頃，雲林縣長張麗善今天到古坑鄉農會促銷鳳梨，邀大家採購酸甜好滋味的古坑優質新鮮鳳梨及鳳梨加工飲品鳳梨膠質飲、鳳梨愛玉凍飲。

古坑鄉農會今天舉辦農民節表揚及鳳梨行銷分享會，縣長張麗善表示，古坑鄉鳳梨種植面積311.7公頃，品種多為台農17號金鑽鳳梨，最近進入盛產季節，農會將鳳梨經淺加工做成創意的鳳梨膠質飲及鳳梨愛玉凍飲，冰鎮後飲用，不止消暑解渴，裡面富含滿滿維他命C及膳食纖維，健康又消暑，且無化學添加物或香精，已獲得「雲林良品」的認證。

古坑鄉農會總幹事袁誌謙表示，今年農會結合正在盛產的鳳梨，呈現鳳梨全餐創意料理，做出美味料理分享，並透過多樣化的加工產品展示與分享，藉此讓更多消費者知道「古坑鳳梨」品牌，推動古坑鳳梨產業的發展與繁榮。

張麗善表示，古坑農民用心栽培出高品質鳳梨，農會也發揮巧思開發相關加工品，提升農產附加價值，縣府會持續透過增加行銷據點及平台，甚至打開國際外銷市場，增進農產品的銷售數量，為農民帶來更好的收益，也呼籲消費者多多選購優質的雲林農產品。

雲林縣長張麗善今天到古坑鄉農會促銷鳳梨，邀大家採購酸甜好滋味的古坑優質新鮮鳳梨及鳳梨加工飲品鳳梨膠質飲、鳳梨愛玉凍飲。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善今天到古坑鄉農會促銷鳳梨，邀大家採購酸甜好滋味的古坑優質新鮮鳳梨及鳳梨加工飲品鳳梨膠質飲、鳳梨愛玉凍飲。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（中）、古坑鄉農會理事長吳景富（左）、總幹事袁誌謙（右）一起行銷古坑鳳梨。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（中）、古坑鄉農會理事長吳景富（左）、總幹事袁誌謙（右）一起行銷古坑鳳梨。圖／雲林縣政府提供

鳳梨 古坑 農會

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