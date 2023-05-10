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嘉縣王船碼頭「衝水路、迎客船」將登場 新建觀禮平台

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉縣王船碼頭「衝水路、迎客船」將登場，縣府斥資991萬元修建碼頭橋板、護欄，並新建觀禮平台。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣王船碼頭「衝水路、迎客船」將登場，縣府斥資991萬元修建碼頭橋板、護欄，並新建觀禮平台。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟衝水路、迎客王活動，每年農曆3月27日在王船碼頭舉辦，民眾在岸邊觀看神轎衝入大排迎接客王，場面激情壯觀；因長期缺乏安全設施、地板泥濘，縣府今年在衝水路活動前，整修碼頭橋板、護欄及增建觀禮平台，縣長翁章梁今到場參加完工啟用典禮。

翁章梁說明，王船碼頭經久使用、遊客眾多，現場無安全設施、空間不敷使用，安全性堪慮，縣府與立委蔡易餘去年向中央爭取補助，歷時7個月、斥資991萬元，整修碼頭橋板、渠道旁護欄、增建觀禮平台並美化入口，邀請民眾近距離體驗嘉義濱海特有的衝水路文化。

文觀局指出，衝水路、迎王船因具有傳統性及地方獨特性，且民間高度認同參與，2009年已登錄為嘉義縣民俗；傳說每年農曆3月27日，在外巡守的20尊王爺會齊聚布袋鎮新塭外海一艘無形的王船上，海水漲潮時王船順著溪流進入新塭王爺窟，也就是王船碼頭，之後齊聚嘉應廟作客，接受信眾參拜。

文觀局補充，為歡迎客王巡狩上岸，各地宮廟都會請出神轎下水迎接，因此產生衝水路、迎客王習俗，意即神轎衝入大排迎接客王，迎回客王後，布袋鎮上即展開全日演戲酬神，包括陣頭表演、梨園大戲及布袋戲，直至隔天晚上舉行送客王儀式，結束熱鬧的王爺作客記。

新塭嘉應廟主委蘇秀英說，5月15日早上11點由大廟集合出發「請王繞境」，5月16日早上6點「衝水路迎客王」祭典正式開始，恭祝代天巡狩聖誕千秋，5月17日恭祝尹府千歲聖誕千秋，晚上7點則有恭送代天巡狩，文化祭圓滿落幕，歡迎友宮報名參加遶境、衝水路活動。

嘉縣王船碼頭「衝水路、迎客船」將登場，縣府斥資991萬元修建碼頭橋板、護欄，並新建觀禮平台。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣王船碼頭「衝水路、迎客船」將登場，縣府斥資991萬元修建碼頭橋板、護欄，並新建觀禮平台。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府新建王船碼頭觀禮平台，縣長翁章梁（左二）今到場參加完工典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府新建王船碼頭觀禮平台，縣長翁章梁（左二）今到場參加完工典禮。圖／嘉義縣政府提供

王船 碼頭 神轎 翁章梁

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