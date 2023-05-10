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融入宗教文化與旅遊 六甲公所古廟風情筆記本吸睛

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
融入宗教文化與旅遊，台南六甲公所古廟風情筆記本吸睛。圖／六甲區公所公所
融入宗教文化與旅遊，台南六甲公所古廟風情筆記本吸睛。圖／六甲區公所公所

台南市六甲區公所推出古廟風情筆記本，串聯歷史文化特色寺廟，結合國小學齡教育，讓學童經由走訪各大寺廟鄉野深度旅遊，送給六甲國小學童約100本，希望了解自己家鄉文化、歷史背景，連結故鄉情懷，凝聚在地向心力。

六甲區公所近來對文化傳承及宗教優質化推廣，從落羽松觀光到寺廟優質化，推廣藝文文創品不斷推陳出新，已推出的古廟風情明信片、古廟風情地圖到近來推出古廟風情書籤及落羽松月曆、文創口罩，都成在地話題。

這本寺廟筆記本封面設計正面為六甲區知名歷史古剎赤山龍湖巖，背面有每年定期來大丘園水流東九重橋的候鳥八色鳥翱翔，並有市長黃偉哲帶領六甲區吉祥物小松哥哥、小羽姊姊、火鶴妹、稻子哥和鯛魚弟弟所組成的可愛圖樣，扉頁有區長陳啓榮親題的詩句，附錄有今年推出的古廟風情地圖精巧版，並節錄六甲區避難收容處所介紹、交通客運、公所官網及FB QR-Code供掃描查詢資訊；筆記本內頁則穿插有由六甲區公所退休員工蔡蕙璟，一筆一劃用色鉛筆描繪出的寺廟繪圖，增添紀念價值。

六甲區長陳啓榮表示，每間廟宇大至歷史脈絡、文化痕跡，細至建築結構都是一本紀錄點滴書籍；六甲自明鄭以來是台灣地區較早期屯田開發之地，廟宇歷史歲月痕跡、神蹟典故、周邊曾經有過人文生活，都是彌足珍貴無價珍寶，這本古廟風情筆記本今年兒童節送給六甲轄區各校模範兒童，學童收到都很驚喜。

融入宗教文化與旅遊，台南六甲公所古廟風情筆記本吸睛。圖／六甲區公所公所
融入宗教文化與旅遊，台南六甲公所古廟風情筆記本吸睛。圖／六甲區公所公所
融入宗教文化與旅遊，台南六甲公所古廟風情筆記本吸睛。圖／六甲區公所公所
融入宗教文化與旅遊，台南六甲公所古廟風情筆記本吸睛。圖／六甲區公所公所

小學 落羽松 文創

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