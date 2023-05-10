台南文學季開跑 穿巷走街書寫故事

台南文學季今天開跑，今年以「一頁南土」為主題，強調文字創作蘊含豐富土地、流域與人文篇章，讓大家在字裡行間穿巷走街，共筆留下屬於自己的台南故事。

台南市長黃偉哲和文學大使曾寶儀今天在台南市美術館1館啟動第九屆文學季，邀請眾人參與，讓台南的城市樣貌與內涵更豐富，品味台南城市生活，書寫台南日常。

黃偉哲表示，台南是一座品味獨特的城市，他和許多台南人一樣，對台南抱有很深的情感，愛上台南的歷史文化、人文風情、風景與美食；赴外地求學、工作離鄉後，更能感受台南情感、獨特文化及文學底蘊。

台南市政府發布新聞稿指出，台南文學季5月開跑，持續到9月，涵蓋文學營、文學走讀活動、文學朗讀音樂會、文學podcast、文學實驗室等主題活動。

文學季另一亮點是「台南文學獎」徵件，今年以「我與文學的再相遇」為主題，提供最高新台幣10萬元獎金，還有本屆全新徵件類別「故事接龍：台南出走日記」。

此外，文學季更推出限定文創商品，只要參加多場文學季活動，就有機會獲得。