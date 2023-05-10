台南北區區政大樓動土 預定114年8月完工

斥資近新台幣3億元的台南市北區區政大樓今天動土，將結合府北戶政事務所及托嬰中心設置等，預定民國114年8月完工。

台南市長黃偉哲今天主持北區區政大樓動土，他表示，未來完工後將提供民眾便利、舒適、安全的洽公環境，成為多功能的社區優質服務場域。

台南市政府發布新聞稿指出，原北區公所辦公廳舍70年啟用，位處歷史悠久的府城核心區域，周遭是傳統聚落和街區，不敷使用，停車不易，才擇定於海安路3段與海安路3段781巷交叉口機關用地作為新址。

北區區政大樓工程經費2億8248萬餘元，整體建物規劃興建地上4層、地下1層建築，其中1樓是府北戶政所、托嬰中心及多功能空間，2樓、3樓是公所辦公與民眾洽公空間，4樓是禮堂；地下1層停車場將提供72個機車及20個汽車停車位；戶外停車場也提供104個機車及7個汽車停車位。