快訊

恐怖一瞬間影片曝光！興富發工地吊車31樓掉落 釀中捷1死8傷

解放軍航母佔位台灣東部 真能如大陸所願東西夾擊？

生死瞬間！第一車廂倖存乘客：清楚看到吊臂卡軌道…列車撞上去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳冠廷邀5名外國青年下鄉交流 強調嘉縣綠營選戰無派系

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣山區立委參選人陳冠廷今天邀5名外國青年造訪大林鎮，與大林好4名青年於萬國戲院交流座談。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣山區立委參選人陳冠廷今天邀5名外國青年造訪大林鎮，與大林好4名青年於萬國戲院交流座談。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣山區立委參選人陳冠廷今天帶領台灣世代教育基金會1名外籍研究員及4名實習生，造訪國際認證慢城大林鎮，並與在地大林好4名青年於萬國戲院座談，分享彼此國家的戲院文化及農產美食等交流。對於父親陳明文是英系掌門人，是否全力挺總統參選人賴清德，他回應，這次選戰沒有所謂派系，只有支持賴清德，贏得這次選舉。

陳冠廷表示，民進黨全部黨員都會用盡全力，來替黨總統參選人輔選，過去嘉縣民進黨的表現都非常好，他也會用盡全力輔選賴清德；父親陳明文是英系掌門人，是否會力挺賴？他回應，這次選戰沒有所謂派系，只有支持賴清德，贏得這次選舉。

今天來自美國、澳洲、德國及波蘭等5名國際青年，在陳冠廷帶領下，來到萬國戲院舉辦「讓世界看見大林青年交流會」，輕鬆方式對談彼此家鄉的在地創生與家鄉文化，也讓萬國戲院首次如實成萬國青年相聚在一起的戲院。

陳冠廷表示，大林近年吸引許多青年回鄉投入地方創生，特地將基金會研究員及實習生帶到大林參訪大林好等處，跟這些青年朋友交流後，看到滿滿的活力與蓬勃的生機，盼藉此交流會讓世界看見嘉義大林。

大林好青年周仕昌表示，跨國學習是非常重要，透過國際政策對地方創生及再生業務上的交流，讓大林好青年們在地方創生上有更多的視野提升，去為大林創造出不同的機會。

美國實習生馬吉娜和白家柯會上分享，維吉尼亞州首都里奇蒙在1928年蓋的Byrd Theater歷史戲院，與大林萬國戲院相似。澳洲Art說，大林著名臭豆腐與澳洲人愛吃的Vegemite酵母醬，兩樣食物的共通點，是不見得受當地居民喜愛的趣味文化現象。

德國人柯逸霖介紹，以農產聞名德國北部Weinsberg小鎮，800多年來種植葡萄、釀葡萄酒，且秋天「掃帚飯店」是以懸掛掃帚在門上暗示飯店開賣當年葡萄酒。波蘭葉皓勤是世代智庫的研究員，他表示，都市再生不僅是城市的重要整合政策，及國家重要的經建計畫，同時是歐洲聯盟當局努力推動的目標。

嘉縣山區立委參選人陳冠廷今天邀5名外國青年造訪大林鎮，與大林好4名青年於萬國戲院交流座談。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣山區立委參選人陳冠廷今天邀5名外國青年造訪大林鎮，與大林好4名青年於萬國戲院交流座談。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣山區立委參選人陳冠廷今天邀5名外國青年造訪大林鎮，與大林好4名青年於萬國戲院交流座談。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣山區立委參選人陳冠廷今天邀5名外國青年造訪大林鎮，與大林好4名青年於萬國戲院交流座談。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣山區立委參選人陳冠廷今天邀5名外國青年造訪大林鎮，與大林好4名青年於萬國戲院交流座談。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣山區立委參選人陳冠廷今天邀5名外國青年造訪大林鎮，與大林好4名青年於萬國戲院交流座談。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣山區立委參選人陳冠廷今天邀5名外國青年造訪大林鎮，與大林好4名青年於萬國戲院交流座談。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣山區立委參選人陳冠廷今天邀5名外國青年造訪大林鎮，與大林好4名青年於萬國戲院交流座談。記者呂慧瑜／攝影

青年 賴清德 澳洲

延伸閱讀

賴清德：期許資安產業從業人員能有守護國家的信念

魔獸霍華德與賴清德一同拍片宣傳到總統府住一晚

賴清德：資安即國安 希望資訊人員守護國家

賴清德與友邦克國副總理雙邊會晤 感謝以行動支持台灣

相關新聞

噪音車吵死人！台南議員批「貓抓老鼠」要求一網打盡

噪音車輛嚴重擾民，今天在台南市議會多位議員要求環保局要認真取締，議員朱正軒說，「不是貓抓老鼠，而是要一網打盡」，減少噪音...

媽媽來看你了！與植物人女兒團圓「最棒的母親節禮物」

「小禎，媽媽來看妳了！」母親節前夕，張媽媽來到創世基金會台南院，探視已1年未見的女兒小禎(化名)，滿懷期待地，大步邁向小...

陳冠廷邀5名外國青年下鄉交流 強調嘉縣綠營選戰無派系

嘉義縣山區立委參選人陳冠廷今天帶領台灣世代教育基金會1名外籍研究員及4名實習生，造訪國際認證慢城大林鎮，並與在地大林好4...

台南女童命喪路口 嘉市議員籲改善人行道 黃敏惠：安全比方便重要

台南母女穿越人行道遭轎車撞上1死1傷，行人地獄議題受關切；嘉義市議員王浩、黃敏修、李奕德上午質詢，要求市府改善人行道，警...

嘉義鳳梨市集將登場 有免費鳳梨冰試吃、鳳梨水苔球DIY

嘉義縣鳳梨種植面積約1500公頃，是全台第3大產區，民雄鄉種植面積近750公頃，占全縣2分之1，民雄鄉農會與縣府攜手，今...

疏解往台南科工區塞車 觀海橋取消中間車道禁行機車

台南市北區、安南區交通要道觀海橋上下班交通尖峰時段車流量大，為改善交通壅塞問題，交通局重新規畫車道配置，取消最外側慢車道...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦