陳冠廷邀5名外國青年下鄉交流 強調嘉縣綠營選戰無派系

嘉義縣山區立委參選人陳冠廷今天帶領台灣世代教育基金會1名外籍研究員及4名實習生，造訪國際認證慢城大林鎮，並與在地大林好4名青年於萬國戲院座談，分享彼此國家的戲院文化及農產美食等交流。對於父親陳明文是英系掌門人，是否全力挺總統參選人賴清德，他回應，這次選戰沒有所謂派系，只有支持賴清德，贏得這次選舉。

陳冠廷表示，民進黨全部黨員都會用盡全力，來替黨總統參選人輔選，過去嘉縣民進黨的表現都非常好，他也會用盡全力輔選賴清德；父親陳明文是英系掌門人，是否會力挺賴？他回應，這次選戰沒有所謂派系，只有支持賴清德，贏得這次選舉。

今天來自美國、澳洲、德國及波蘭等5名國際青年，在陳冠廷帶領下，來到萬國戲院舉辦「讓世界看見大林青年交流會」，輕鬆方式對談彼此家鄉的在地創生與家鄉文化，也讓萬國戲院首次如實成萬國青年相聚在一起的戲院。

陳冠廷表示，大林近年吸引許多青年回鄉投入地方創生，特地將基金會研究員及實習生帶到大林參訪大林好等處，跟這些青年朋友交流後，看到滿滿的活力與蓬勃的生機，盼藉此交流會讓世界看見嘉義大林。

大林好青年周仕昌表示，跨國學習是非常重要，透過國際政策對地方創生及再生業務上的交流，讓大林好青年們在地方創生上有更多的視野提升，去為大林創造出不同的機會。

美國實習生馬吉娜和白家柯會上分享，維吉尼亞州首都里奇蒙在1928年蓋的Byrd Theater歷史戲院，與大林萬國戲院相似。澳洲Art說，大林著名臭豆腐與澳洲人愛吃的Vegemite酵母醬，兩樣食物的共通點，是不見得受當地居民喜愛的趣味文化現象。