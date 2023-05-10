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台南女童命喪路口 嘉市議員籲改善人行道 黃敏惠：安全比方便重要

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
市議員李奕德（右）質詢警察局長陳炯旭（左）要求警方加強保障軍輝橋封閉改建後，行人穿越馬路安全。記者魯永明／翻攝
市議員李奕德（右）質詢警察局長陳炯旭（左）要求警方加強保障軍輝橋封閉改建後，行人穿越馬路安全。記者魯永明／翻攝

台南母女穿越人行道遭轎車撞上1死1傷，行人地獄議題受關切；嘉義市議員王浩、黃敏修、李奕德上午質詢，要求市府改善人行道，警方列管交通熱點的人行道，維護行人安全；市長黃敏惠說，行人地獄是大家的痛，安全比方便重要，她認同人行道外推，保障行人安全。

議員黃敏修說，市區有許多路口人行道自明性不足，造成機車撞上，宜比照新北市地面劃設導標指引，維護行人及駕駛人安全，他推坐輪椅母親過馬路，看護看不到小綠人號誌，不敢過去，他要求增設行人專用小綠人號誌。

黃敏修針對交通工程要求市府推動以人為本服務，市府團隊螺絲栓緊，他製作錦盒內裝鑲金新螺絲送黃敏惠，他指出，民生南路850巷未裝紅錄燈號誌，果菜市場斜對面馬路停等區線未後退，垂楊路槽化線畫設，新生路及博東路、林森東路未增設左轉車道，公有停車場未全面啟用智慧進出場設施等惹民怨，要求改善。

議員王浩說，母親節願望希望台南母女遭撞悲劇不再發生，專家研究降低車速、人行道加寬外推，行人穿越道內縮，人行道增設庇護島，才能保障行人安全，內政部要縣市府提報改善校園周邊通學環境，嘉市提報學校偏低，要加快針對校園周邊易肇事熱點提報改善計畫，增設人行道庇護島，優先改善市區重要人行頻繁地點，警局要列管加派警力維護行人安全。議員李奕德要求警方加強保障軍輝橋封閉改建後，行人穿越馬路安全。

交通處代理處長駱際方說，會針對交通問題、人行道改善檢討改善。警察局長陳炯旭說，軍輝橋封閉上下班尖峰派員警配合義交疏導維護交通安全；黃敏惠說，中央地方政府與大家一起努力，建立人本交通環境，洗刷行人地獄，人行道往外推讓車速減緩，安全比方便重要，她到日本考察，日本用標線讓人車提早分流值得借鏡。

議員王浩製作電腦檔案說，母親節願望希望台南母女遭撞悲劇不再發生。記者魯永明／翻攝
議員王浩製作電腦檔案說，母親節願望希望台南母女遭撞悲劇不再發生。記者魯永明／翻攝
嘉市議員黃敏修(右)針對交通工程要求市府推動以人為本服務，市府團隊螺絲栓緊，製作錦盒內裝鑲金新螺絲送市長黃敏惠(左)。記者魯永明／攝影
嘉市議員黃敏修(右)針對交通工程要求市府推動以人為本服務，市府團隊螺絲栓緊，製作錦盒內裝鑲金新螺絲送市長黃敏惠(左)。記者魯永明／攝影

人行道 議員

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