疏解往台南科工區塞車 觀海橋取消中間車道禁行機車

台南市北區、安南區交通要道觀海橋上下班交通尖峰時段車流量大，為改善交通壅塞問題，交通局重新規畫車道配置，取消最外側慢車道，改為汽機車共用車道，同時取消中間車道禁行機車標誌，開放機車使用，交通局提醒用路人在駛進觀海橋前請提早完成變換車道，確保橋上交通順暢及安全。

交通局長王銘德表示，觀海橋是安南區台南科技工業園區主要聯絡交通通道，尤其是下班交通尖峰時段往市區車流量大，考量現有車道僅提供1快車道及1慢車道，已不敷使用，車流常有回堵至安明路。

為有效紓解車流，依據大台南智慧交通中心長期監控觀海橋、中華北路口各向車流的大數據，重新規畫觀海橋往市區方向的車道配置，利用橋上原有慢車道(3公尺寬)及路肩(1.5公尺寬)，重新配置增加最外側車道(4公尺寬)供用路人行駛，並取消中間車道禁行機車標誌，開放機車使用，也在安明路上新增車道預告標誌，供用路人辨識及提早變換車道，降低壅塞情形。

交通管制科科長方川和表示，觀海橋往市區方向車道調整為內側左轉專用道，中、外線車道為汽機車共同車道，觀察標線調整後初期用路人使用狀況，發現直行往安平車輛仍習慣行駛於內側車道並於接近路口才往外車道匯出，容易造成車流交織發生危險。