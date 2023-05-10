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嘉義鳳梨市集將登場 有免費鳳梨冰試吃、鳳梨水苔球DIY

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（中）今參加鳳梨行銷推廣記者會，親自動手削鳳梨。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今參加鳳梨行銷推廣記者會，親自動手削鳳梨。記者黃于凡／攝影

嘉義鳳梨種植面積約1500公頃，是全台第3大產區，民雄鄉種植面積近750公頃，占全縣2分之1，民雄鄉農會與縣府攜手，今早在縣府大廳舉辦產業推廣活動，縣長翁章梁使用自動削皮機與青農比拚削鳳梨，5月20日將在中正大學舉辦市集，有免費鳳梨冰試吃，還有鳳梨水苔球DIY。

民雄鄉農會總幹事陳加茂說，金鑽鳳梨最早推廣起源地在民雄鄉，民雄鄉鳳梨種植面積將近750公頃，現在正是嘉義金鑽鳳梨的盛產期，每公斤約30多元，價格較上月成長3成，芒果鳳梨、玉蘭花鳳梨即將上市，碩大甜美的西瓜鳳梨和牛奶鳳梨也會陸續上市，採收期可持續到10月上旬。

民雄鄉農會表示，5月20日將在中正大學正門口廣場公園停車場舉辦產業推廣活動，停車便利且周圍還有結實纍纍鳳梨田風光，有鳳梨水苔球DIY、免費鳳梨冰棒品嘗、家政班與社區表演及農民直售鮮採鳳梨、農特產品、美食等，附近還有許多知名景點可踏青。

縣長翁章梁說，自從中國大陸片面封鎖台灣鳳梨輸入，嘉義鳳梨轉往日本發展，日前已有上百公噸鳳梨前進日本山口縣丸九超市，深受日本消費者青睞，未來會繼續維持這條外銷通路，並拓展更多管道，讓台灣優質農產品被世界看到。

陳加茂也說，許多人喜歡吃鳳梨，卻擔心削皮太麻煩，農會特地準備鳳梨自動削皮機，上月帶著削皮機到高雄神農市集、台中草悟道市集展售，吸引無數民眾圍觀拍照，因提供免費現削服務，鳳梨在當天就賣光了，相當受歡迎。

嘉義金鑽鳳梨正盛產，縣長翁章梁今參加行銷推廣記者會。記者黃于凡／攝影
嘉義金鑽鳳梨正盛產，縣長翁章梁今參加行銷推廣記者會。記者黃于凡／攝影
嘉義鳳梨市集將登場，有鳳梨水苔球DIY揮動。記者黃于凡／攝影
嘉義鳳梨市集將登場，有鳳梨水苔球DIY揮動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今體驗製作鳳梨水苔球。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今體驗製作鳳梨水苔球。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今使用自動削皮機與青農比拚削鳳梨手速。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今使用自動削皮機與青農比拚削鳳梨手速。記者黃于凡／攝影
嘉義金鑽鳳梨正盛產，縣長翁章梁（中）今參加行銷推廣記者會。記者黃于凡／攝影
嘉義金鑽鳳梨正盛產，縣長翁章梁（中）今參加行銷推廣記者會。記者黃于凡／攝影

鳳梨 農會 嘉義

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