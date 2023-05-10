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披薩加鳳梨不可以 這農會鳳梨包進肉粽卻受好評
義大利人不能接受披薩加上鳳梨，台灣肉粽包進鳳梨民眾接受嗎？雲林縣林內鄉農會6年前大膽將在地特產鳳梨包進肉粽，一顆肉粽用料十餘種，光是重量就是一般肉粽的2倍，頗受消費者喜愛，今年還沒開賣就已接到大量詢問電話，林內鄉農會今天下午開放電話預購，限量2萬1千顆。
林內鄉農會總幹事黃國洲說，林內鄉鳳梨種植面積約150公頃，多年前為協助農民行銷，紓解產期壓力，舉辦料理競賽，鳳梨肉粽是家政班媽媽競賽時做的創意料理，當時他跟評審都為之驚艷，讚不絕口，後來農會趁勢推出「金旺來五穀包粽」。
有別於一般肉粽重量僅100公克，金旺來五穀包粽光是重量就有200公克，使用白糯米、黑糯米為基底，添加糙米、燕麥、薏仁，內餡有鳳梨、豬肉、蛋黃、花生、香菇、芋頭等，鳳梨帶有果酸，可以消除肉粽油膩感，吃起來清爽可口。
黃國洲說，金旺來五穀包粽從第一年限量5千顆，逐年增加，今年限量2萬1千顆，10顆裝530元、6顆裝售價330元，今天下午開放電話預購，訂購專線（05）5892002，或臉書搜尋「林內鄉農會」點選訂購網址下單。
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