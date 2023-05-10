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疫情解封出國旅遊夯 辦護照民眾擠爆辦事處從2樓排到1樓

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾排隊人龍從辦事處２樓大廳延伸到門口。圖／讀者提供
民眾排隊人龍從辦事處２樓大廳延伸到門口。圖／讀者提供

隨著疫情解封，出國旅遊民眾增加，今年以來申請辦理護照人數有增無減，外交部雲嘉南辦事處民眾排隊申辦護照人龍誇張地從2樓延伸至1樓；每日收件數1500件以上，工作人員每天加班才能消化案件。辦事處鼓勵民眾預約時間送件，以免排隊久候。

雲嘉南辦事處表示，疫情前平均每日護照收件量為686件，去年底政府逐步放寬邊界管制措施以來，收件量恢復至平均每天700件，今年農曆年後增至每天1174件，清明連假以來更攀升至1513件，申請量驟增2.2倍。

雖然雲嘉南辦事處以服務雲嘉南地區民眾為主，但外縣市民眾也可以來申辦，會有這麼多民眾，有可能其他辦事處人滿為患，民眾以為來這裡人會比較少，結果還是同樣要排隊久候。

爆滿來申辦的民眾幾乎是每天上演，排隊人龍經常從2樓大廳延伸到樓梯再到1樓，工作人員私下表示「很嚇人」。領務局目前正式人員有10名，已增加8、9名臨時人員協助因應，每天8點30分上班，加班到晚上8、9點已是常態，假日也要加班才能消化申請案件。

雲嘉南辦事處長蕭勝中表示，即使案件增多，仍然會盡量在期間內加班趕件讓民眾如期出遊。增加人手、增開窗口服務民眾。

因為面臨暑假，正值申辦護照高峰期，辦事處呼籲民眾，如果近期沒有使用護照需求或暫無出國計畫，可於高峰期過後再來辦理，以免排隊久候。第一次辦理護照的民眾可以到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式直接送件，無須親自來辦理。換發護照者，建議優先上網預約後再依照預約時間前來送件，或委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件，以節省寶貴時間。

民眾排隊人龍從辦事處２樓大廳延伸到門口、樓梯間再到１樓。圖／讀者提供
民眾排隊人龍從辦事處２樓大廳延伸到門口、樓梯間再到１樓。圖／讀者提供
民眾排隊人龍從辦事處２樓大廳延伸到樓梯間。圖／讀者提供
民眾排隊人龍從辦事處２樓大廳延伸到樓梯間。圖／讀者提供
外交部雲嘉南辦事處每天湧入辦理護照民眾。圖／讀者提供
外交部雲嘉南辦事處每天湧入辦理護照民眾。圖／讀者提供

護照 加班

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