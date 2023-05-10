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經6次流標南市北區區政大樓動土 2.1億增到2.8億元

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區區政大樓新建工程今天動土，預計2025年8月完工。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區區政大樓新建工程今天動土，預計2025年8月完工。記者鄭惠仁／攝影

50多年歷史的台南市北區區政大樓位於4公尺寬巷弄內，加上面積小不敷需求，地方多年來期盼另建新大樓，今天終於動土。市長黃偉哲表示，未來完工後不僅提供民眾更便利、舒適、安全的洽公環境，同時結合府北戶政事務所進駐及托嬰中心設置等規畫，打造多功能的社區優質服務場域，提升市民的幸福感。

民政局表示，北區區政大樓新建工程總經費2億8248萬餘元，除中央補助1億元經費，市府自籌1億8千餘萬元，預計2025年8月完工。整體建物規畫興建地上4層、地下1層建築，1樓為府北戶政、托嬰中心及1處多功能空間，2、3樓為公所辦公與民眾洽公空間、4樓為禮堂。

此外，設計地下1層停車場，預計提供72席機車及20席汽車停車位；戶外停車場預計提供104席機車及7席汽車停車位。北區區政大樓新建工程去年8月招標，工程費2億1千多萬，卻因原物料、工資等成本調漲，多次流標，經追加經費，第7次招標才成功。

北區區長李皇興說，原區公所辦公廳舍於民國70年完成啟用，由於位處府城核心區域，不只有歷史悠久的傳統聚落和街區，近年來也規畫新興住宅區，因此為了解決民眾洽公空間不敷使用、洽公停車不易的問題，在市府、區公所團隊的共同努力及市議會與北區里長的支持下，爭取到新建區政大樓廳舍，擇定海安路文元國小旁機關用地為新址，完工後將提供民眾洽公更貼心便利又舒適的服務，共同打造美好幸福的台南好生活。

市府表示，期盼北區區政大樓完工後能夠服務更多民眾，提供市民朋友更優質多元便捷的洽公環境，同時增進地方社福能量與里民情感交流，為市民打造優質服務環境，落實「打造幸福大台南、幸福安居在府城」的目標願景。

台南市北區區政大樓新建工程今天動土，預計2025年8月完工。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區區政大樓新建工程今天動土，預計2025年8月完工。記者鄭惠仁／攝影

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