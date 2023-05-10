嘉市議員陳家平成立服務處 展現爭取立委決心

嘉義市國民黨議員陳家平上午成立服務處，嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏、議員孫貫志、市黨部主委蔡明顯、市府各局處長、里長以及地方各界工商團體到場祝賀，貴賓雲集有如競選總部成立，黃敏惠致詞時也被現場氛圍感染一時口誤說出「競選」。

陳家平表示，全力爭取黨內立委選舉，而有意參選的建設處長田長沛也到場，但2人沒有特別互動。

陳家平表示，利用逾60年的老房子作為服務處拉近市民距離，未來以寵物、社區長者、法律諮詢等3大層面服務，並接受市民陳情以及任何的協助。他說，會全力爭取黨內立委選舉，以擴大為市民服務，落實市長政見，爭取為嘉義市政建設的機會。

黃敏惠說，陳家平問政理性，是不做秀會做事的議員，又跑鐵人三項是「鐵人議員」，鐵人精神、正派、善良、堅持到底。對舊屋改造成服務處讚許是麻雀雖小五臟俱全，設計用心、有文創、很有家的味道。

她表示，對於陳家平參與黨部立委「內參式」民調，明知是場苦戰仍堅持到底，讓城市更好，讓好人出頭天，她予以加油。

市黨部主委蔡明顯說，「內參式」民調，徵求有意參選同志辦理民調，再由他們選定2家民調公司，交由黨中央執行，時間不會讓參選人知道，只要和民調公司接洽好，就會盡快辦理。民調結果會讓參選同志知道，但是不對外公開，最後徵召民調最高的代表國民黨參選。