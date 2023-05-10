賞花趣！嘉義新港百合阿嬤古厝白百合盛開 展兄妹情
嘉義縣新港鄉板頭社區百合阿嬤蘇蔡家「鐵炮百合」盛開，古厝庭院開滿白色，吸引許遊客前往拍照，縣議員陳文忠與黃啟豪也前往拍美照，白鐵炮百合與紅日日春形成紅白搭配，加上古厝與板頭社區特有的藝術交趾陶郵筒，獨特鄉村風光美，邀大家來新港賞花漫步。
板頭厝的百合阿嬤三合院古厝庭院花海，近年成新港鄉間新亮點，5月正逢百合花開季，陸續可見遊客湧入賞花，因蘇蔡阿嬤好客免費提供讓大家拍照，要呼籲大家賞花誤傷折花，也不可進入花叢踩踏，別讓阿嬤傷心。
百合阿嬤起源於兄妹情的感人故事，古厝屋主蘇蔡阿嬤10多年前從哥哥的花盆挖了2棵百合回來種在自家庭院，漸漸生成整片純白花海，阿嬤從每年盛開挺立的百合花海，感受到仙逝哥哥仍陪伴著她，展深厚兄妹情。
黃啟豪說，白百合是清新脫俗象徵，花語是純潔、優雅、高貴，在戀人之間意味著心心相印，每年4到5月是百合花盛開的季節，嘉義新港板頭厝鐵橋大壁畫附近鄉間道路旁，有間阿嬤古厝，院前開滿白百合，近年成新港打卡新熱點。
陳文忠表示，新港板頭村培育出許多交趾陶與專精廟飾剪黏的老師傅和藝術工作者，走進巷弄，可發現許多剪黏交趾陶的裝置藝術，處處有驚奇，古厝百合在大壁畫對面巷弄，走入鄉道約2分鐘就能看到，白百合盛開美景。
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