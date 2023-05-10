賞花趣！嘉義新港百合阿嬤古厝白百合盛開 展兄妹情

嘉義縣新港鄉板頭社區百合阿嬤蘇蔡家「鐵炮百合」盛開，古厝庭院開滿白色，吸引許遊客前往拍照，縣議員陳文忠與黃啟豪也前往拍美照，白鐵炮百合與紅日日春形成紅白搭配，加上古厝與板頭社區特有的藝術交趾陶郵筒，獨特鄉村風光美，邀大家來新港賞花漫步。

板頭厝的百合阿嬤三合院古厝庭院花海，近年成新港鄉間新亮點，5月正逢百合花開季，陸續可見遊客湧入賞花，因蘇蔡阿嬤好客免費提供讓大家拍照，要呼籲大家賞花誤傷折花，也不可進入花叢踩踏，別讓阿嬤傷心。

百合阿嬤起源於兄妹情的感人故事，古厝屋主蘇蔡阿嬤10多年前從哥哥的花盆挖了2棵百合回來種在自家庭院，漸漸生成整片純白花海，阿嬤從每年盛開挺立的百合花海，感受到仙逝哥哥仍陪伴著她，展深厚兄妹情。

黃啟豪說，白百合是清新脫俗象徵，花語是純潔、優雅、高貴，在戀人之間意味著心心相印，每年4到5月是百合花盛開的季節，嘉義新港板頭厝鐵橋大壁畫附近鄉間道路旁，有間阿嬤古厝，院前開滿白百合，近年成新港打卡新熱點。