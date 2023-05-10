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無敵夜景吸睛 山區梅山鄉可遠眺嘉市最高大樓
嘉義縣國小退休校長張文良，日前夜間在海拔千餘公尺的梅山鄉龍眼村龍興宮拍夜景，當晚能見度高、視野良好，用大砲相機拍攝嘉義市夜景，其中被稱為嘉義最高大樓、34層福容大飯店高達136.2公尺，高聳壯觀、清晰可見，與周遭建物點點亮光，交相輝映，夜景迷人。
熱愛攝影、生態的張文良，曾在龍眼國小當主任，服務5年，熟悉當地生態自然人文環境，日前立夏氣象報告高溫炎熱，萬里無雲，是適夜拍的好天氣，開車上龍眼村龍興宮觀景平台，從晚上8點一直拍到隔天的零點18分。
他拿佳能400mm大砲相機鏡頭，拍攝嘉義縣市美麗夜景，包括最高大樓福容大飯店嘉義店、耐斯王子大飯店、秀泰影城、盧山橋、寬悅花園酒店、北回太陽館、高鐵大道跨越國道一號處、蒜頭大橋、嘉義縣表演藝術中心、中正大學、佐登妮絲、梅山市區等。
張文良說，龍興宮觀景平台是知名夜拍的景點，是欣賞雲嘉平原夜景的好去處，無遮蔽物，龍興宮是當地信仰中心，主祀玄天上帝，假日時有小攤販售手工愛玉，是最受歡迎的清涼補給站，寺廟後方觀景台連接步道，分別通往二尖山和馬鞍山，眼前展開的是古坑鄉與雲嘉平原，能見度高時，台灣海峽也清晰可見。
福容大飯店嘉義店還未營業，最近拆除鷹架，34層大樓高達136.2公尺，被稱為嘉義「101」大樓，夜間試燈點亮，成為醒目搶眼地標大樓，大樓位在嘉市世賢路、竹圍路口，原為嘉南摩天大樓，20多年來蓋不成，建設公司倒了，起造人前國代郭柏村過世，由福容大飯店取得產權，拆掉原鏽蝕鋼構重建，經3年多施工完工。
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