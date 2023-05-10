無敵夜景吸睛 山區梅山鄉可遠眺嘉市最高大樓

嘉義縣國小退休校長張文良，日前夜間在海拔千餘公尺的梅山鄉龍眼村龍興宮拍夜景，當晚能見度高、視野良好，用大砲相機拍攝嘉義市夜景，其中被稱為嘉義最高大樓、34層福容大飯店高達136.2公尺，高聳壯觀、清晰可見，與周遭建物點點亮光，交相輝映，夜景迷人。

熱愛攝影、生態的張文良，曾在龍眼國小當主任，服務5年，熟悉當地生態自然人文環境，日前立夏氣象報告高溫炎熱，萬里無雲，是適夜拍的好天氣，開車上龍眼村龍興宮觀景平台，從晚上8點一直拍到隔天的零點18分。

他拿佳能400mm大砲相機鏡頭，拍攝嘉義縣市美麗夜景，包括最高大樓福容大飯店嘉義店、耐斯王子大飯店、秀泰影城、盧山橋、寬悅花園酒店、北回太陽館、高鐵大道跨越國道一號處、蒜頭大橋、嘉義縣表演藝術中心、中正大學、佐登妮絲、梅山市區等。

張文良說，龍興宮觀景平台是知名夜拍的景點，是欣賞雲嘉平原夜景的好去處，無遮蔽物，龍興宮是當地信仰中心，主祀玄天上帝，假日時有小攤販售手工愛玉，是最受歡迎的清涼補給站，寺廟後方觀景台連接步道，分別通往二尖山和馬鞍山，眼前展開的是古坑鄉與雲嘉平原，能見度高時，台灣海峽也清晰可見。