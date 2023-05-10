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揪媽媽迺市場！南市發放50元抵用券 再加神秘禮物

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
歡慶母親節！台南市場消費快閃有好康。圖／台南市場處提供
歡慶母親節！台南市場消費快閃有好康。圖／台南市場處提供

14日就是母親節了，台南市府推出母親節傳統市場快閃促銷活動，歡迎市民朋友揪媽媽一起到台南迺菜市拿好康。市長黃偉哲今天在新市區新市公有零售市場發送價值50元的市場抵用券，振興市場買氣，媽媽們來市場消費更加碼送康乃馨，康乃馨裡面還藏有神祕小禮品，民眾熱烈排隊響應，整個市場好不熱鬧。

黃偉哲表示，感謝台南市民一起努力挺過新冠肺炎疫情，隨著中央疫情指揮中心於今年5月1日解編，生活也開始回歸常態，南市府自去年起就開始為了振興市場買氣，規畫系列促銷活動。

經發局長林榮川表示，母親節快閃活動特別挑選傳統市場作為活動據點，就是希望給媽媽們一個驚喜，來消費就送50元市場抵用券，也是買菜的小確幸。

今年市府也將著重振興傳統市場商機，陸續規劃系列促銷活動，結合台南市特色名產、各類節慶等發燒議題，積極協助市場內小規模營業人開創多元創業模式。

市場處為零售市場創造多元通路，如建構台南便利送等電商平台服務，並補助外送運費，讓民眾在家安心防疫，自2021年5月底上線至今已累計超過9萬6000筆訂單，累計金額超過5600萬元，隨著疫情趨緩，市府也將滾動檢討電商平台機制，提出更加便民具振興效益的計畫，讓台南傳統市場發展更加提升。

經發局感謝今日民眾熱情參與，未來還有更多系列快閃活動會陸續舉辦，活動時間、地點訊息將公布在台南市市場巡禮粉絲專頁，歡迎市民朋友一起按讚並隨時追蹤最新訊息。

歡慶母親節！台南市場消費快閃有好康。圖／台南市場處提供
歡慶母親節！台南市場消費快閃有好康。圖／台南市場處提供
歡慶母親節！台南市場消費快閃有好康。圖／台南市場處提供
歡慶母親節！台南市場消費快閃有好康。圖／台南市場處提供

台南 傳統市場 快閃

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