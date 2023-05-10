聽新聞
test
0:00 / 0:00
母親節康乃馨減產價格較去年翻倍漲 嘉市花農開心減產原因曝
周日母親節，嘉義市港坪花卉專業區是全台第2大康乃馨產地，今年乾旱，花農用地下水灌溉，花況品質佳，港坪社區發展協會理事長李建欣說，前3年受新冠疫情衝擊，許多花農不種康乃馨，產量減少3成，疫情解封需求量大，產地價多花朵每枝8至12元，較去年翻倍漲，花市每束10枝漲破百元。
李建欣與弟弟夫妻、母親等家人，上月底開始忙採收康乃馨，愈接近母親節愈忙碌，李建欣種近2分地康乃馨，每年12月種花苗，產期5月到9月，栽培管理費工費時，農村缺工嚴重，雇工不易，每年母親節前全家出動，下田採收、剪枝、分級包裝、配送花市，一條龍產銷。
李建欣說，康乃馨是母親節應景花卉，國產康乃馨以多朵花品種為主，花色系有紅、桃紅、粉紅、紫色，以紅色討喜銷售最多，港坪花卉專區減產3成，去年產地價多朵每枝4至6元，今年產量少，上漲到每枝8至12元，零售價每束10枝漲破百元。
李建欣表示，港坪花卉主要交貨給台北、高雄、彰化、台中及台南等國內5大花卉市場，每天上午採收整理後送到5大花市，他以前當上班族，回嘉種花近20年，結婚生子，務農每天工作逾10小時，但顧得到家庭生活及家人，生活踏實。
「景氣差，物價漲，花價不敢漲，免得嚇走客人！」，陳姓花店業者說，康乃馨進價比去年高，加上塑膠套管成本增加，利潤減少。王姓客人說「母親節送康乃馨的錢不能省，一束破百元仍可接受」。
市府說，港坪花卉專業區約10公頃，國外引進菊花、康乃馨、夜來香、雞冠花、星辰花、洋桔梗等種苗栽種，有溫室也有露天生產，50多名花農組2個產銷班，產地直銷並運送花卉市場拍賣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言