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雲林崙背洋香瓜節 邀親子周末同樂

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣崙背鄉洋香瓜正值採收期，今年產量及品質都好，甜度可達15度至18度。記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙背鄉洋香瓜正值採收期，今年產量及品質都好，甜度可達15度至18度。記者陳苡葳／攝影

雲林縣崙背鄉洋香瓜正值採收期，農民指出，今年產況佳、價格穩定，因日夜溫差大，甜度可達15度至18度，鄉公所本月13日上午7點到12點在崙背第3公園辦洋香瓜節，安排在地小農市集、DIY彩繪瓜瓜扇、親子瓜瓜RUN路跑及闖關，還有摸彩活動，最大獎項50吋液晶電視，邀大家來品嘗甜美的洋香瓜。

縣府指出，全縣洋香瓜栽種面積約256公頃，崙背鄉就占了112公頃，農民林新証與2名兒子在阿勸村栽種11多公頃洋香瓜，林新証說，今年天氣配合得好，洋香瓜產況佳，品質也好，盤商收購價每台斤比去年成長1至2元。

縣府農業處表示，經向農會及農民調查，今年部分洋香瓜價格略有上漲，平均約每台斤110元，品質較佳且較大顆則每台斤120元至130元，目前觀察，今年果實普遍沒有很大顆，但品質佳，口感紮實、多汁味美，如想品嘗脆中帶軟的口感，可於常溫放置2至3天再切果。

農民 親子

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