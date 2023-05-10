聽新聞
test
0:00 / 0:00

西濱南延案 安南居民反對路線

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南報導
公路總局規畫西濱快速道路南延到高雄，正做可行性評估，到台南安南區青草里活動中心辦說明會，路線遭地方反對。記者修瑞瑩／攝影
公路總局規畫西濱快速道路南延到高雄，正做可行性評估，到台南安南區青草里活動中心辦說明會，路線遭地方反對。記者修瑞瑩／攝影

台61線西濱快速道路往南延伸至高雄案，於台南十份交流道銜接將興建的新曾文溪大橋，後續路線現修正為往東避開台江國家公園生態敏感區，但公路總局前晚舉行可行性評估說明會，安南區一帶的議員、居民認為無法帶動濱海發展，強烈反對改路線，甚至揚言發動連署取消國家公園；市府工務局表示，會再與公總協商。

公路總局西部濱海南區臨時工程處副處長朱育正說，原路線經過全台唯2的兩個國際級濕地，包括曾文溪口與四草，要經過兩階段環評，環保團體可能會有意見，只能找出平衡點，地方上意見會與台江國家公園管理處、市府等單位溝通。

公總規畫台61線南延的新路線，於十份交流道銜接即將興建的新曾文溪大橋後，轉台江大道、接北汕尾路、鹿耳門大道，再轉進四草往南經漁光島、安平商港、喜樹，再接高雄的濱南路、濱海路、正順北路，一路沿著台17線的西側到梓官區，銜接現有的高雄濱海聯外道路楠海路；全線都是高架道路、只有在台17線附近可能轉地下。

西濱南延的沿線交流道包括曾文溪橋、台江、科工、四草、喜樹、正順北、永安、光和路、楠海路，共計9處。

公總因應不斷有西濱南延的聲音，編2000萬元做可行性評估，前天於安南區青草里活動中心辦說明會，市議員郭清華說，原來的路線貼近濱海，可以帶動地方上的發展，如今改路線絕對反對到底，如果市政府贊成新方案也一併抗議，且西濱從北到南都經過重要濕地，為何其他縣市都可以、只有台南不行，「不能讓地方上只有焚化爐、掩埋場與種電」。

紅樹林保護協會祕書李進添說，如果真的因為台江不能建西濱，乾脆發動連署取消國家公園。

另外，包括立委陳亭妃、市議員陳昆和等人的出席代表也都反對新路線。

台江 曾文 國家公園 濕地 郭清華 陳亭妃 焚化爐 種電 紅樹林 環評

延伸閱讀

國家公園署立院完成初審 林右昌首站視察玉管處

獨／西濱快速道路南延新路線出來了！9處交流道但部分人反對

台南台江建庄200周年 地方邀請27庄神明看大戲

影／超慘...台61西濱台中段一地爛泥損10車 駕駛怒：無良砂石車！

相關新聞

西濱南延案 安南居民反對路線

台61線西濱快速道路往南延伸至高雄案，於台南十份交流道銜接將興建的新曾文溪大橋，後續路線現修正為往東避開台江國家公園生態...

嘉市哺乳室不友善 衛生局允督促改進

嘉義市議員郭定緯接獲民眾反映哺乳環境不友善，昨天議會定期會質詢指出自行抽查10處哺乳室，發現竟有7處不合規定，例如嘉縣公...

斥資3億卻沒人力 台南北門長照才收5人

台南新營醫院北門分院斥資3億元整修後轉型為首座多層級連續性的長照服務機構，但議員昨天質詢指出1月至今才收住服務5人，平均...

百年運糖「復興鐵橋」重修 明年10月再現

連結雲林縣北港鎮與嘉義縣新港鄉的歷史建築「復興鐵橋」1911年興建，早年是著名的黃金糖鐵，因斑駁腐蝕停用40年，雲、嘉立...

雲林崙背洋香瓜節 邀親子周末同樂

雲林縣崙背鄉洋香瓜正值採收期，農民指出，今年產況佳、價格穩定，因日夜溫差大，甜度可達15度至18度，鄉公所本月13日上午...

台南龍崎廢棄物掩埋場案宣布終結 王定宇展示終結公文

民進黨立委王定宇下午帶著環保署公文、在台南市龍崎區「牛埔泥岩教學園區」舉行記者會，告訴鄉親爭議20多年的龍崎歐欣掩埋場一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦