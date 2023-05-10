西濱南延案 安南居民反對路線

台61線西濱快速道路往南延伸至高雄案，於台南十份交流道銜接將興建的新曾文溪大橋，後續路線現修正為往東避開台江國家公園生態敏感區，但公路總局前晚舉行可行性評估說明會，安南區一帶的議員、居民認為無法帶動濱海發展，強烈反對改路線，甚至揚言發動連署取消國家公園；市府工務局表示，會再與公總協商。

公路總局西部濱海南區臨時工程處副處長朱育正說，原路線經過全台唯2的兩個國際級濕地，包括曾文溪口與四草，要經過兩階段環評，環保團體可能會有意見，只能找出平衡點，地方上意見會與台江國家公園管理處、市府等單位溝通。

公總規畫台61線南延的新路線，於十份交流道銜接即將興建的新曾文溪大橋後，轉台江大道、接北汕尾路、鹿耳門大道，再轉進四草往南經漁光島、安平商港、喜樹，再接高雄的濱南路、濱海路、正順北路，一路沿著台17線的西側到梓官區，銜接現有的高雄濱海聯外道路楠海路；全線都是高架道路、只有在台17線附近可能轉地下。

西濱南延的沿線交流道包括曾文溪橋、台江、科工、四草、喜樹、正順北、永安、光和路、楠海路，共計9處。

公總因應不斷有西濱南延的聲音，編2000萬元做可行性評估，前天於安南區青草里活動中心辦說明會，市議員郭清華說，原來的路線貼近濱海，可以帶動地方上的發展，如今改路線絕對反對到底，如果市政府贊成新方案也一併抗議，且西濱從北到南都經過重要濕地，為何其他縣市都可以、只有台南不行，「不能讓地方上只有焚化爐、掩埋場與種電」。

紅樹林保護協會祕書李進添說，如果真的因為台江不能建西濱，乾脆發動連署取消國家公園。

另外，包括立委陳亭妃、市議員陳昆和等人的出席代表也都反對新路線。