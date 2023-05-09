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台南龍崎廢棄物掩埋場案宣布終結 王定宇展示終結公文

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南龍崎廢棄物掩埋場案，立委王定宇展示終結公文、地方人士肯定。圖／王定宇提供
台南龍崎廢棄物掩埋場案，立委王定宇展示終結公文、地方人士肯定。圖／王定宇提供

民進黨立委王定宇下午帶著環保署公文、在台南市龍崎區「牛埔泥岩教學園區」舉行記者會，告訴鄉親爭議20多年的龍崎歐欣掩埋場一案，日前經總統蔡英文公布環評法第十六條之二條文施行、正式終結。王定宇表示歐欣案的終結是「廣大龍崎鄕親攜手努力的成果」，環保署公文清楚載明，歐欣掩埋場環評審查結論已失效、確定無法再開發。

王定宇表示，歐欣案紛擾龍崎20多年，他2016年就任立委便積極結合鄕親為龍崎奔走請命，邀集相關部會與專家學者召開4場公聽會、5場中央部會到龍崎的現場會勘，更邀請蔡英文總統到訪牛埔，宣示中央保留自然地景的政策立場。

王定宇說，他與團隊以「三支箭」終結龍崎歐欣掩埋場：第一支箭是2018年至2019年協調行政院不再展延「設置輔導作業」，並讓時任行政院長蘇貞昌做出永久終止歐欣開發案行政裁示。第二支箭是過去年透過質詢、協調讓經濟部工業局廢止歐欣掩埋場的「興辦事業計畫書」，斷絕歐欣掩埋場任何無死灰復燃的可能。

王定宇說，為讓龍崎鄉親更心安，這兩年推動環評法第16條之二「龍崎條款」增訂，第三支箭讓歐欣環評審查結論失效、走入歷史。掩埋場終結許多龍崎鄉親參與，他作為在地立委，很高興能將這喜悅與鄉親分享。

牛埔里前里長陳泰祥表示，王定宇長期捍衛龍崎權益的成績有目共睹，地方對他7年立委工作實績給予肯定。期待王定宇與各級政府能再接再厲，讓龍崎的觀光休憩角色更加完備。

市議員陳皇宇說，王定宇是終結掩埋場幕後推手。未來將和王定宇在中地地方聯手打拼，共同為地方爭取更多經濟建設與福利。

四句聯説書達人林仙化以四句聯稱讚王定宇是「做事的人」，王定宇與地方鄉親「有甜有苦公家啉」，結合地方鄉親的努力，成功翻轉牛埔歷史。

記者會另邀立委洪申翰、陳皇宇、台南市地質公園協會理事長陳泰祥、台南社區大學環境行動小組研究員晁瑞光、林仙化及學者代表台北海洋科大副教授吳建忠等人到場見證。

台南龍崎廢棄物掩埋場案，立委王定宇展示終結公文。圖／王定宇提供
台南龍崎廢棄物掩埋場案，立委王定宇展示終結公文。圖／王定宇提供
台南龍崎廢棄物掩埋場案，立委王定宇展示終結公文、台南社區大學稱讚。圖／王定宇提供
台南龍崎廢棄物掩埋場案，立委王定宇展示終結公文、台南社區大學稱讚。圖／王定宇提供
台南龍崎廢棄物掩埋場案，立委王定宇展示終結公文、地方人士肯定。圖／王定宇提供
台南龍崎廢棄物掩埋場案，立委王定宇展示終結公文、地方人士肯定。圖／王定宇提供
台南龍崎廢棄物掩埋場案，立委王定宇展示終結公文，前里長陳泰祥稱讚。圖／王定宇提供
台南龍崎廢棄物掩埋場案，立委王定宇展示終結公文，前里長陳泰祥稱讚。圖／王定宇提供

王定宇 環評

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