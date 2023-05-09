感受台南美好 2023博物館節5月20日登場

「2023台南博物館節」將於5月20日展開，包括「博物館逛大街」、「分享博物館體驗參與博物館的100種方式」等系列主題，邀請各界一起來逛博物館，感受台南美好生活。

台南市政府文化局今天新聞稿表示，台南市不僅是「文化古都」，更是「博物館之都」，總計57間各具特色的博物館，數量全國最多、且類型多元。5月20日的「2023台南博物館節」，包括「博物館逛大街」、「分享博物館體驗參與博物館的100種方式」、「畫出你（妳）心目中的博物館繪畫徵集活動」、「線上博物館–博物館挖!挖!哇!」等系列主題。

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣的文化之都，博物館在台南城市發展扮演相當重要角色，例如南美館參觀人次已連續2年超越故宮，博物館數量57座更為全國第一。

黃偉哲指示文化局，強化串聯各館特色館藏，並做好橫向聯繫發展，讓台南成為一個具有獨特風味意境的城市博物館。他也提到目前蕭壠國際藝術村正在舉辦「台荷交流特展」，是透過博物館進行國際交流良好方式，邀請國際藝術家用藝術交流詮釋台南400年歷史。

文化局今天市政會議中針對「2023台南博物館節」專案報告指出，今年博物館節藉由打破博物館空間、時間、類型框架，讓民眾以不受限方式認識博物館，引發大家逛博物館的美好經歷。

透過行動博物館攤車及微型展示箱，讓博物館走出館舍而推出的「博物館讓我們相遇－博物館逛大街」系列主題，預計5月20、21日在市圖新總館舉辦博物館主題書展，以及7月8、9日在新光三越台南新天地，讓民眾相遇在百貨商場，認識台南市博物館。