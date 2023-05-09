快訊

海底撈被控灌單超收拒退費 經理亮出「星國律師團」粉專遭洗版

獨／高雄藥品代理商疑跳票落跑 上游廠商、下游藥局損失慘重

郭台銘今晚屏東造勢200公尺大進場走30分鐘 人潮推擠家長小朋友都跌倒

南市老人健保免費7月上路 所得稅率逾5%就算排富

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市老人健保免費7月上路，議員關切排富條件，要求社會局說清楚。記者吳淑玲／攝影
台南市老人健保免費7月上路，議員關切排富條件，要求社會局說清楚。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲宣布提前從今年7月起，長者健保費全額補助，但有排富，台南市議員今在質詢時提出，要求社會局要加強宣導，不少老人家擔心被報扶養會領不到，社會局說，若有被報扶養，所得稅率超過5%也算在排富範圍，但如果在5%以內，就可以享有健保費補助。會製作說明牌透過基層宣傳。

議員朱正軒表示，台南市推出長者免健保費是照顧市民，福利政策也確實要有排富機制，但由於社會局並未於排富條件中提及扶養者也要納入排富機制，導致許多市民不清楚扶養者所得稅率超過5%也在排富範圍。

朱正軒強調，目前5月是報稅季，社會局應盡速在5月內加強宣導，讓所有民眾都瞭解免健保費的排富範圍，以免7月份補助開始時，市民鄉親感覺被突襲而憤怒反彈。

社會局表示，估算台南市符合領取資格的長者，佔81%所得稅率未超過5%，約有28萬人受惠，一年預算要14億元，被報扶養若稅率未超過5%就符合資格，但超過5%以上就算排富。

健保 保費

延伸閱讀

黃偉哲赴殯儀館探視 女童父悲：女兒的性命⋯代價太大

女童斑馬線遭撞不治 黃偉哲擬公布高風險駕駛

3歲女童之死 黃偉哲：駕駛違規嚴格執法 掃除行人地獄

台南河樂廣場招商簽約 預計年底營運

相關新聞

南市老人健保免費7月上路 所得稅率逾5%就算排富

台南市長黃偉哲宣布提前從今年7月起，長者健保費全額補助，但有排富，台南市議員今在質詢時提出，要求社會局要加強宣導，不少老...

嘉義台鐵區間車撞工作平台車 疑鐵路局包商施工未收回

交通部鐵道局中部工程處辦理嘉義市區鐵路高架化工程，包商凌晨施工後，將工作平台車留在鐵軌上，今早5點16分台鐵3121次區...

拜拜鮮花也能聯名 廟方開放信眾認捐

台灣有5成以上民眾認為，拜拜選用鮮花更能展顯誠心，台灣蘭花育種者協會從宗教出發，將花卉帶進國人日常生活中，今與西螺福興宮...

嘉義市府模範公務員頒獎 參議劉美鳳等人獲表揚

為表彰公務人員對公共服務的使命感以及積極創新、勇於任事精神，嘉義市長黃敏惠頒獎表揚市府模範公務人員，包括市府參議劉美鳳、...

斥資3億整建台南新營醫院北門分院轉型長照 議員：至今才收5人

台南新營醫院北門分院斥資3億元整修，轉型為第一座多層級連續性的長照服務機構，市議員陳皇宇今在議會質詢時指出今年1月至今才...

台南車禍喪命女童家屬招魂 黃偉哲：對整件事情非常難過

台南市3歲女童昨天走在斑馬線上不幸被休旅車撞死，家屬今天下午到車禍現場招魂，但過程不順利，最後她父親跟女兒說，爸爸就算這條命不要了，也一定會幫妳討公道，並請神明王爺公和媽祖婆替妳主持，才順利連續擲出3個聖筊，完成招魂後，由道士引魂回到市立殯儀館豎靈。 台南市3歲小女童跟媽媽一起走斑馬線過馬路時被駕駛撞死引發群情激憤，許多民眾也紛紛到市長的臉書留言，希望能夠正視行人安全問題，黃偉哲今天下午在市府接見外賓前接受媒體訪問表示，他對整件事情也感到非常難過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦