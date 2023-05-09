南市老人健保免費7月上路 所得稅率逾5%就算排富

台南市長黃偉哲宣布提前從今年7月起，長者健保費全額補助，但有排富，台南市議員今在質詢時提出，要求社會局要加強宣導，不少老人家擔心被報扶養會領不到，社會局說，若有被報扶養，所得稅率超過5%也算在排富範圍，但如果在5%以內，就可以享有健保費補助。會製作說明牌透過基層宣傳。

議員朱正軒表示，台南市推出長者免健保費是照顧市民，福利政策也確實要有排富機制，但由於社會局並未於排富條件中提及扶養者也要納入排富機制，導致許多市民不清楚扶養者所得稅率超過5%也在排富範圍。

朱正軒強調，目前5月是報稅季，社會局應盡速在5月內加強宣導，讓所有民眾都瞭解免健保費的排富範圍，以免7月份補助開始時，市民鄉親感覺被突襲而憤怒反彈。

社會局表示，估算台南市符合領取資格的長者，佔81%所得稅率未超過5%，約有28萬人受惠，一年預算要14億元，被報扶養若稅率未超過5%就符合資格，但超過5%以上就算排富。