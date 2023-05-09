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拜拜鮮花也能聯名 廟方開放信眾認捐

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
台灣蘭花育種者協會與西螺福興宮推出聯名花款，信眾下訂後擺放在供桌上，使廟宇視覺整體具一致性。記者陳苡葳／攝影
台灣蘭花育種者協會與西螺福興宮推出聯名花款，信眾下訂後擺放在供桌上，使廟宇視覺整體具一致性。記者陳苡葳／攝影

台灣有5成以上民眾認為，拜拜選用鮮花更能展顯誠心，台灣蘭花育種者協會從宗教出發，將花卉帶進國人日常生活中，今與西螺福興宮推出聯名花款，開放信眾認捐30組平安蘭花斗、2對吉祥蘭花柱，可依喜好選用，推估所得約4萬元，將作廟方建廟基金，消息才剛曝光，詢問度超熱絡，廟方不排除作為定期活動，方便民眾直接訂花參拜。

國人採買花卉多集中在婚喪喜慶或年節場合，與外國日常插花的使用習慣大不同，用量相對不多。台灣蘭花育種者協會秘書長楊怡萍說，國產蘭花有9成外銷至歐洲、美國、東南亞等地為主，不過近年受國際態勢影響滯銷。

西螺福興宮執行長林汝靜說，此次發想以花藝作為慶典布置，並延續宗教科儀與廟宇龍柱概念，設計斗、柱的聯名花款，採用台灣育種蝴蝶蘭和國產花卉組成；其中，像是花斗高度約40至50公分，信眾下訂後擺放在供桌上，廟宇視覺整體具一致性，賞心悅目。

楊怡萍表示，其實國內花店的密集度不高，對民眾來說，在取得不便的情況下，供花意願較低，廟方首推花藝聯名，除方便信眾下訂，也協助蘭花推廣，所得用來建廟，協會也持續輔導，協助廟方建立機制，未來可成為廟內定期活動，而拜拜後的花卉可選擇留在廟宇，或帶回家布置，一舉數得。

台灣蘭花育種者協會今與西螺福興宮推出聯名花款，開放信眾認捐30組平安蘭花斗、2對吉祥蘭花柱，消息才剛曝光，詢問度超熱絡，廟方不排除作為定期活動，方便民眾直接訂花參拜。記者陳苡葳／攝影
台灣蘭花育種者協會今與西螺福興宮推出聯名花款，開放信眾認捐30組平安蘭花斗、2對吉祥蘭花柱，消息才剛曝光，詢問度超熱絡，廟方不排除作為定期活動，方便民眾直接訂花參拜。記者陳苡葳／攝影

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