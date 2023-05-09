王定宇帶環保署公文到龍崎 宣布掩埋場案終結

民進黨立委王定宇今天帶著環保署公文在台南市龍崎區宣布，爭議20多年的龍崎歐欣掩埋場案，在總統蔡英文公布環評法第16條之2條文施行後，正式畫下句點，是大家共同努力成果。

王定宇今天在龍崎區牛埔泥岩教學園區召開記者會，強調環保署公文清楚載明，歐欣掩埋場的環評審查結論已失效，確定無法再進行開發。

王定宇說，歐欣案紛擾龍崎20多年，自他2016年就任立委，便結合各界力量為龍崎奔走請命，邀集相關部會與專家學者召開4場公聽會、5場中央部會到龍崎的現場會勘，更邀請蔡總統到訪牛埔，宣示中央保留自然地景的政策立場。

王定宇指出，他與團隊以「三支箭」終結龍崎歐欣掩埋場，第一支箭是2018年至2019年期間，協調行政院不再展延「設置輔導作業」，並讓時任行政院長蘇貞昌做出永久終止歐欣開發案的行政裁示。第二支箭是2021年至2022年期間，透過質詢、協調讓經濟部工業局廢止歐欣掩埋場的興辦事業計畫書，斷絕歐欣掩埋場死灰復燃的可能。

他說，為了讓龍崎鄉親更加心安，於2022年至2023年間推動環評法第16條之2的增訂，第三支箭讓歐欣掩埋場的環評審查結論失效，使歐欣案走入歷史，一路走來有許多關心的民眾參與，而他身為在地立委，很高興能分享這份喜悅。

台南市地質公園協會理事長陳泰祥表示，王定宇長期捍衛龍崎權益的成績有目共睹，政策的推動是冗長的溝通與說服過程，期待王定宇與各級政府能再接再厲，讓龍崎的觀光休憩產業更加完備。