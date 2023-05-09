快訊

曹興誠公開信致郭台銘 「感覺你真的想當總統」

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

王定宇帶環保署公文到龍崎 宣布掩埋場案終結

中央社／ 台南9日電

民進黨立委王定宇今天帶著環保署公文在台南市龍崎區宣布，爭議20多年的龍崎歐欣掩埋場案，在總統蔡英文公布環評法第16條之2條文施行後，正式畫下句點，是大家共同努力成果。

王定宇今天在龍崎區牛埔泥岩教學園區召開記者會，強調環保署公文清楚載明，歐欣掩埋場的環評審查結論已失效，確定無法再進行開發。

王定宇說，歐欣案紛擾龍崎20多年，自他2016年就任立委，便結合各界力量為龍崎奔走請命，邀集相關部會與專家學者召開4場公聽會、5場中央部會到龍崎的現場會勘，更邀請蔡總統到訪牛埔，宣示中央保留自然地景的政策立場。

王定宇指出，他與團隊以「三支箭」終結龍崎歐欣掩埋場，第一支箭是2018年至2019年期間，協調行政院不再展延「設置輔導作業」，並讓時任行政院長蘇貞昌做出永久終止歐欣開發案的行政裁示。第二支箭是2021年至2022年期間，透過質詢、協調讓經濟部工業局廢止歐欣掩埋場的興辦事業計畫書，斷絕歐欣掩埋場死灰復燃的可能。

他說，為了讓龍崎鄉親更加心安，於2022年至2023年間推動環評法第16條之2的增訂，第三支箭讓歐欣掩埋場的環評審查結論失效，使歐欣案走入歷史，一路走來有許多關心的民眾參與，而他身為在地立委，很高興能分享這份喜悅。

台南市地質公園協會理事長陳泰祥表示，王定宇長期捍衛龍崎權益的成績有目共睹，政策的推動是冗長的溝通與說服過程，期待王定宇與各級政府能再接再厲，讓龍崎的觀光休憩產業更加完備。

王定宇 環評

延伸閱讀

美軍援台灣5億美元武器 綠委透露可能撥交項目

國民黨團拋勞動節定為國定假日 綠委批用放假討好民眾

郭台銘詛咒綠營支持者得肺癌 綠委批喪盡天良非常夭壽

台南最強里長參選立委 日學者：陳永和若獲支持 對賴清德打擊大

相關新聞

入選世界7大令人期待的公園 台南「河樂廣場」招商成功

台南市區代表景點「河樂廣場」，曾被《Forbes》雜誌譽為世界7大令人期待的公園，深受台南市民以及觀光客喜愛。台南市政府...

獨／西濱快速道路南延新路線出來了！9處交流道但部分人反對

國內重要的西濱快速道路在台南獨缺一塊，工務總局昨天南下地方，舉辦「台61線南延至高雄」可行性評估說明會，但遭到安南區附近...

嘉義市府模範公務員頒獎 參議劉美鳳等人獲表揚

為表彰公務人員對公共服務的使命感以及積極創新、勇於任事精神，嘉義市長黃敏惠頒獎表揚市府模範公務人員，包括市府參議劉美鳳、...

斥資3億整建台南新營醫院北門分院轉型長照 議員：至今才收5人

台南新營醫院北門分院斥資3億元整修，轉型為第一座多層級連續性的長照服務機構，市議員陳皇宇今在議會質詢時指出今年1月至今才...

台南車禍喪命女童家屬招魂 黃偉哲：對整件事情非常難過

台南市3歲女童昨天走在斑馬線上不幸被休旅車撞死，家屬今天下午到車禍現場招魂，但過程不順利，最後她父親跟女兒說，爸爸就算這條命不要了，也一定會幫妳討公道，並請神明王爺公和媽祖婆替妳主持，才順利連續擲出3個聖筊，完成招魂後，由道士引魂回到市立殯儀館豎靈。 台南市3歲小女童跟媽媽一起走斑馬線過馬路時被駕駛撞死引發群情激憤，許多民眾也紛紛到市長的臉書留言，希望能夠正視行人安全問題，黃偉哲今天下午在市府接見外賓前接受媒體訪問表示，他對整件事情也感到非常難過。

雲嘉北港溪復興鐵橋開工 百年糖鐵橋明年10月再現風華

串連雲林北港與嘉縣新港的百年歷史建築北港溪「復興鐵橋」，經數次發包流標，在暫捨原本球型設計後，今年3月底前順利發包，今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦