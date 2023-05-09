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學甲慈濟宮修復舊膠片 重現半世紀前祭典影像

中央社／ 台南9日電

台南學甲慈濟宮委託電影蒐藏家博物館修復與數位化一批8毫米電影膠片，將1971年拍攝的上白礁祭典影片保存傳承，並預定將於13日晚間在慈濟宮廟埕公開放映，邀請民眾觀賞。

學甲慈濟宮和台北電影蒐藏家博物館今天於學甲慈濟宮舉辦「微影片中的大歷史－學甲慈濟宮珍貴八毫米影片修復重現記者會」，放映1971年以8毫米膠片拍攝的上白礁祭典珍貴影像精華版。

學甲慈濟宮董事長王文宗致詞表示，慈濟宮人員於2019年在檔案室發現一批16毫米及8毫米電影膠片，2020年委託國立台南藝術大學保存中心團隊先搶救1981年拍攝的16毫米膠片，讓40多年前學甲慈濟宮上白礁祭典的進香、全國藝陣比賽等精彩影像重見天日。

王文宗指出，去年他再委託電影蒐藏家博物館進行10卷8毫米電影膠片的物理修復和數位化，於今年完成，學甲慈濟宮並將繼續致力於示範宗教機構對累積台灣有形、無形影音文化資產保存的貢獻。

電影蒐藏家博物館館長井迎瑞表示，這次修復的8毫米影像，除了把上白礁祭典影像紀錄再提早10年，讓專家學者可從兩批相隔10年的歷史影像，進行儀式本身的時代變遷對照，也可以作為當今民俗復振的重要依據。

政治大學華人宗教研究中心研究員洪瑩發說，從這批影像可以發現精彩熱鬧的進香盛典、文武陣頭、以及當時學甲的風土民情和街道景象，並且可以看到當時相關工作人員與參與情況，對慈濟宮本身、學甲地方以及台灣傳統民俗信仰，都是豐富的影像文化資產和檔案。

慈濟 電影

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