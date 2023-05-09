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嘉義市府模範公務員頒獎 參議劉美鳳等人獲表揚

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（中）與獲獎公務員合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與獲獎公務員合影。圖／嘉義市政府提供

為表彰公務人員對公共服務的使命感以及積極創新、勇於任事精神，嘉義市長黃敏惠頒獎表揚市府模範公務人員，包括市府參議劉美鳳、東區衛生所主任林唐逵、觀新處科長林志榮及警察局偵查佐陳保羽等4人。另工務處科長王大榮則獲頒績優公務人員。

黃敏惠表示，「英雄可貴，但典範更難得」，走過疫情最嚴峻的3年，公務人員堅守崗位，成為市府的力量，更成為民眾堅實的後盾。帶動城市不斷發展需要凝聚團隊的努力，期許模範人員成為標竿楷模，團隊齊心協力、勇於創新，為嘉義市向前邁步更添能量。

市府人事處表示，參議劉美鳳擔任民政處長期間帶領民政體系度過疫情考驗，完成長者施打疫苗名單編冊等重大工作，營造市民施打疫苗便利及安全環境，統籌振興消費金發放工作，創造超過10億元消費效益；東區衛生所醫事檢驗師兼主任林唐逵運用設計思維推動東區衛生所轉型，提升同仁士氣，成功翻轉民眾對衛生所既有觀感。

此外，觀光新聞處科長林志榮成功策展「2020光織影舞」光影藝術展，在獲國際重大獎項肯定同時也為城市創造IP，推動旅宿業成果亦備受肯定；警察局偵查佐陳保羽屢屢破獲詐欺等重大刑事案件，穩定城市治安。

模範公務員表揚警察局偵查佐陳保羽（右三）。圖／嘉義市政府提供
模範公務員表揚警察局偵查佐陳保羽（右三）。圖／嘉義市政府提供
模範公務員表揚觀新處科長林志榮（右二）。圖／嘉義市政府提供
模範公務員表揚觀新處科長林志榮（右二）。圖／嘉義市政府提供
績優公務員表揚 工務處科長王大榮（右二）。圖／嘉義市政府提供
績優公務員表揚 工務處科長王大榮（右二）。圖／嘉義市政府提供
模範公務員表揚，衛生所主任林唐逵（右二）。圖／嘉義市政府提供
模範公務員表揚，衛生所主任林唐逵（右二）。圖／嘉義市政府提供
模範公務員參議劉美鳳（右二）獲表揚。圖／嘉義市政府提供
模範公務員參議劉美鳳（右二）獲表揚。圖／嘉義市政府提供

衛生所 東區 疫情

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