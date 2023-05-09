嘉義市府模範公務員頒獎 參議劉美鳳等人獲表揚

為表彰公務人員對公共服務的使命感以及積極創新、勇於任事精神，嘉義市長黃敏惠頒獎表揚市府模範公務人員，包括市府參議劉美鳳、東區衛生所主任林唐逵、觀新處科長林志榮及警察局偵查佐陳保羽等4人。另工務處科長王大榮則獲頒績優公務人員。

黃敏惠表示，「英雄可貴，但典範更難得」，走過疫情最嚴峻的3年，公務人員堅守崗位，成為市府的力量，更成為民眾堅實的後盾。帶動城市不斷發展需要凝聚團隊的努力，期許模範人員成為標竿楷模，團隊齊心協力、勇於創新，為嘉義市向前邁步更添能量。

市府人事處表示，參議劉美鳳擔任民政處長期間帶領民政體系度過疫情考驗，完成長者施打疫苗名單編冊等重大工作，營造市民施打疫苗便利及安全環境，統籌振興消費金發放工作，創造超過10億元消費效益；東區衛生所醫事檢驗師兼主任林唐逵運用設計思維推動東區衛生所轉型，提升同仁士氣，成功翻轉民眾對衛生所既有觀感。