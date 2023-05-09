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腸病毒升溫 嘉市衛生局呼籲加強清消

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市衛生局提醒預防腸病毒正確消毒才有效。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局提醒預防腸病毒正確消毒才有效。圖／嘉義市政府提供

有鑑於國內近期腸病毒疫情持續升溫，嘉義衛生局呼籲加強居家環境、教室及遊樂設施等的通風、整潔與消毒，提醒幼童時時刻刻勤洗手。如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

市衛生局表示，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，近期全國腸病毒就診人次呈快速上升且高於2017年以來同期，疫情傳播風險持續上升；社區傳播的腸病毒型別目前以克沙奇A型為多，同時有腸病毒71型及D68型病毒活動，今年截至5月7日國內腸病毒感染併發重症病例累計3例，分別為腸病毒D68型、克沙奇A型、伊科病毒 21 型。

衛生局籲請教托育機構人員加強居家環境、教室及遊樂設施等的通風、整潔與消毒，提醒幼童返家或進食前皆須確實以肥皂正確勤洗手，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，把握「洗手5時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」，時時刻刻勤洗手，保護自己也守護他人的健康。家中幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

為降低病毒於校園及社區中的傳播風險，衛生局今年已完成職保姆及托嬰中心、產後護理之家、幼兒園、國小等學校護理師、衛生組長教育訓練，並實地查核及輔導嘉義市21家國小、71家幼兒園、3家產後護理之家、7家托嬰中心、2家托育家園等洗手設備、校園環境清消及漂白水泡製正確方式。籲請家長及嬰幼兒照顧者及須加強家人及兒童個人衛生習慣，以降低傳播風險。

衛生局提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，儘速送到醫院就醫，掌握黃金治療時間，嘉義市的腸病毒重症治療醫院有嘉義基督教醫院及天主教聖馬爾定醫院。

衛生局也籲請民眾注意，酒精對腸病毒的毒殺效果有限，平時可使用濃度500 ppm的漂白水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）進行擦拭地板、玩具、門把及扶梯等環境消毒，降低病毒傳播的風險。民眾如有相關問題，可參閱疾管署全球資訊網或撥打嘉義市衛生局諮詢專線05-2341150洽詢。

嘉義市衛生局提醒腸病毒發作時可能的症狀，儘速送到醫院就醫，掌握黃金治療時間。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局提醒腸病毒發作時可能的症狀，儘速送到醫院就醫，掌握黃金治療時間。圖／嘉義市政府提供

衛生局 腸病毒 嘉義

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