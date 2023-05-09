斥資3億整建台南新營醫院北門分院轉型長照 議員：至今才收5人
台南新營醫院北門分院斥資3億元整修，轉型為第一座多層級連續性的長照服務機構，市議員陳皇宇今在議會質詢時指出今年1月至今才收容服務5人，平均1個月才1人，當初用意是要照顧偏鄉老年人口多、卻因難以聘用人員造成開床數太低。社會局說，本月底可增加到收容10人。
新營醫院北門分院2022年10月23日歷經縱火事故，市府爭取活化，經衛福部規畫轉型多元長照資源中心，補助設備及工程總經費為3億元，社會局說，今年1月委託台灣元氣村長照社團法人投資營運，1樓規畫日間照顧、居家服務、輔具展示中心，2樓為失智日間照顧及失智症團體家屋，3至4樓為住宿式服務。
陳皇宇表示，市府為完善大北門長照服務資源，整建新營醫院北門分院轉型為多元長照資源中心，以照顧偏鄉長照需求，用意很好，但5個月以來才服務5個人，令人嚇一大跳，該院至少能服務2、300人，卻因照顧人力不足，空有床位，有需要的人卻得不到照顧。
社會局說，今年正式營運後，接獲多位民眾詢問並預約參觀，目前有5位住民入住住宿式機構，預估5月底入住人數可達10位。因該機構地處偏遠，為能服務更多有需求的長照個案，該機構陸續依投資計畫增購相關設備並依入住人數增聘配置專業照顧人力，後續將與社會局合作辦理長者公費安置服務，同時連結學校進行產學合作，提供在校生實習環境及獎學金獎勵補助，留用優秀長照人才。
陳皇宇表示，台南市老人長照機構有116家可供進駐床數是6077床，實際入住數才4936人，但很多民眾還是「一床難求」，就是因為照顧人力不足造成機構不敢收太多人，市府還在爭取六甲及玉井設置住宿型長照機構，務必要正視人力不足問題，建議不只爭取建設經費，也要設法補助提高偏鄉照護人員薪資，才能夠解決人力問題。
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