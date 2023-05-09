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台南一對親子糙齒海豚擱淺 送四草搶救站檢傷評估

中央社／ 高雄9日電

台南安南區青草崙堤防今天上午出現2隻糙齒海豚擱淺，初步研判親子，海巡署、海保署等單位出動搶救；目前海豚呼吸狀況尚可，但大海豚明顯消瘦，小海豚胸鰭、腹部都有傷。

海保署今天發布新聞稿表示，這2隻擱淺鯨豚經判斷為糙齒海豚（學名為Steno bredanensis），身長分別為235公分及191公分，初步推測可能是對親子。

醫療救援團隊指出，目前2隻海豚呼吸狀態尚可，母體個體明顯消瘦，小的個體則胸鰭有傷、腹部有達摩鯊咬痕且有明顯嗆水跡象；醫療救援團隊會再進行檢傷評估，如恢復情況良好將儘快安排野放。

海保署表示，今早接獲通報，曾文溪安檢所、海保署台南海洋保育站及成功大學教授王浩文救援團隊立即到場搶救，在上午10時20分將海豚送至成大鯨豚中心四草搶救站。

海保署說明，糙齒海豚分布在三大洋的泛熱帶海域及部分溫帶海域，主要活動在水深1000公尺以上的大洋，也會靠近大陸棚海域；台灣海域部分，在新竹至台中海域，及花蓮曾有目擊紀錄，且北海岸、西部與南部有多次活體擱淺或迷航事件。

海保署呼籲，若民眾發現擱淺、需要救援的鯨豚或海龜，為了自身以及動物的安全，切勿在未經專業指導下，任意對動物進行處置，應趕快撥打海巡「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，盡可能提供詳細發現地點、時間及敘述動物狀況。

海豚 鯨豚 團隊

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