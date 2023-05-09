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雲嘉北港溪復興鐵橋開工 百年糖鐵橋明年10月再現風華

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
串連雲林北港與嘉縣新港的北港溪「復興鐵橋」今天開工，斥資1.8億元修建，預計明年10月底完工。圖為完工示意圖。記者呂慧瑜／攝影
串連雲林北港與嘉縣新港的北港溪「復興鐵橋」今天開工，斥資1.8億元修建，預計明年10月底完工。圖為完工示意圖。記者呂慧瑜／攝影

串連雲林北港與嘉縣新港的百年歷史建築北港溪「復興鐵橋」，經數次發包流標，在暫捨原本球型設計後，今年3月底前順利發包，今天下午舉行開工儀式，總斥資1.8億元修建878公尺長鐵橋，並連結北港女兒橋，未來供民眾步行及鐵馬通行的休憩步道，預計明年10月底完工。

全長約1公里的北港溪鐵橋又名復興鐵橋，1911年明治44年建設完成，早年是著名的黃金糖鐵，至今有112年的百年歷史，現況已斑駁腐蝕停止使用40多年，是雲嘉重要歷史文化資產，20年來，經立委蘇治芬、陳明文等人積極爭取下，獲得前瞻1.8億修建補助。

嘉縣長翁章梁表示，復興鐵橋穿越雲嘉北港溪兩岸，是早期新港和北港兩港居民的重要通道，承載著地方百年文化情感的歷史記憶，預計明年10月底完工，因數次發包流標，暫拿掉的球體設計創意部分，後續擴充工程將再施做。

蘇治芬說，「我今天真的很開心！總算開工了！」，新港及北港人都等待非常久，為了這座橋能順利完成，她憔悴了一百歲，打了無數通電話給翁縣長討論，未來橋接起來後，兩港兩縣做親家。

陳明文表示，蘇治芬光是推動這座鐵橋修建連結兩港的工程有20年，今天開工真的不容易，兩縣立委合力爭取到前瞻水環境經費經濟部水利署補助8100萬元 、交通部觀光局8100萬元，加上嘉縣府配合1800萬元，總計1.8億元修建鐵橋。

交通部觀光局副局長周廷彰表示，北港和新港是台灣百大經典小鎮，藉由兩地連結起來，百年鐵橋具文化資產保存，未來完工將是很棒的景觀步道；第五河川局局長吳明華表示，鐵橋工程完工後，除了可串連兩港，最重要的是歷史文化的傳承及在地觀光發展的提升。

縣文觀局表示，完工後，北港端連結朝天宮及老街商圈，新港端連結奉天宮、板陶窯及新港鐵路公園等景點，藉由步道可以欣賞北港溪水環境生態及河川地古笨港遺址等，讓兩縣鄉鎮的宗教文化成為觀光的底蘊，帶動文化產業發展。

串連雲林北港與嘉縣新港的百年北港溪「復興鐵橋」今天開工，斥資1.8億元修建，預計明年10月底完工。記者呂慧瑜／攝影
串連雲林北港與嘉縣新港的百年北港溪「復興鐵橋」今天開工，斥資1.8億元修建，預計明年10月底完工。記者呂慧瑜／攝影
串連雲林北港與嘉縣新港的百年北港溪「復興鐵橋」今天開工，斥資1.8億元修建，預計明年10月底完工。記者呂慧瑜／攝影
串連雲林北港與嘉縣新港的百年北港溪「復興鐵橋」今天開工，斥資1.8億元修建，預計明年10月底完工。記者呂慧瑜／攝影
串連雲林北港與嘉縣新港的百年北港溪「復興鐵橋」今天開工，爭取過程讓立委蘇治芬內心百感交集。記者呂慧瑜／攝影
串連雲林北港與嘉縣新港的百年北港溪「復興鐵橋」今天開工，爭取過程讓立委蘇治芬內心百感交集。記者呂慧瑜／攝影
串連雲林北港與嘉縣新港的百年北港溪「復興鐵橋」今天開工，斥資1.8億元修建，預計明年10月底完工。記者呂慧瑜／攝影
串連雲林北港與嘉縣新港的百年北港溪「復興鐵橋」今天開工，斥資1.8億元修建，預計明年10月底完工。記者呂慧瑜／攝影

北港 文化資產 蘇治芬

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