快訊

馬祖莒光又缺物資已三周沒運補 居民頻喊：實在受不了

代「大小姐」擋疫苗？ 李大維反擊這樣說

海豚母子擱淺臺南堤防 母體消瘦、小海豚腹部遭達摩鯊咬傷

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海巡人員、海保署臺南海洋保育站、及成功大學王浩文教授救援團隊，到場搶救擱淺的糙齒海豚。圖／海保署提供
海巡人員、海保署臺南海洋保育站、及成功大學王浩文教授救援團隊，到場搶救擱淺的糙齒海豚。圖／海保署提供

一對母子糙齒海豚今天上午被人發現在臺南安南區青草崙堤防擱淺，其中母體個體明顯消瘦，小海豚胸鰭有傷、腹部有達摩鯊咬痕，還明顯嗆水跡象。海巡人員、海保署臺南海洋保育站以及成功大學王浩文教授救援團隊到場搶救，將2隻海豚送往成大鯨豚中心四草搶救站，由獸醫進行檢查及照護。

海保署表示，這2隻擱淺鯨豚，經判斷為糙齒海豚，體長分別為191公分及235公分，推測疑似是母子，2隻海豚呼吸狀態尚可，後續將再由醫療救援團隊進行檢傷評估，如狀況良好將儘快安排野放。

海保署說，糙齒海豚分布在三大洋的泛熱帶海域及部分溫帶海域，主要活動在水深1000公尺以內的大洋，也會靠近大陸棚海域。臺灣海域在新竹至臺中海域，及花蓮曾有目擊紀錄，且北海岸、西部與南部有多次活體擱淺或迷航事件。

目前這對海豚母子在成大四草鯨豚搶救站，由成大海洋生物及鯨豚研究中心團隊照護，海保署歡迎更多夥伴投入擱淺救援行列。

海保署呼籲，若發現擱淺或需要救援的鯨豚或海龜，為了自身以及動物的安全，請勿在沒有專業指導下，任意對動物進行處置，應趕快撥打海巡「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，盡可能提供詳細發現地點、時間及敘述動物狀況，才能讓海保救援網(MARN) 專業團隊在最短時間內前往救援。

一對母子糙齒海豚今天上午被人發現在臺南安南區青草崙堤防擱淺。圖／海保署提供
一對母子糙齒海豚今天上午被人發現在臺南安南區青草崙堤防擱淺。圖／海保署提供
擱淺的海豚母子被送往成大鯨豚中心四草搶救站。圖／海保署提供
擱淺的海豚母子被送往成大鯨豚中心四草搶救站。圖／海保署提供
救援團隊將海豚母子送往成大鯨豚中心四草搶救站。圖／海保署提供
救援團隊將海豚母子送往成大鯨豚中心四草搶救站。圖／海保署提供
海豚母子的呼吸狀況尚可，已被送往成大鯨豚中心，如狀況良好，將儘快安排野放。圖／海保署提供
海豚母子的呼吸狀況尚可，已被送往成大鯨豚中心，如狀況良好，將儘快安排野放。圖／海保署提供

海豚 鯨豚 團隊
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

勇敢切乳抗癌 嘉基醫美術後柔軟如常重建自信

曾考慮小抹香鯨安樂死 仍野放給活命機會…無奈事與願違

影／新北男子墜觀音山區小溪 腹部擦挫傷

影／東港大鵬灣驚見海豚蹤跡 巧遇民眾興奮錄下嬌客身影

相關新聞

入選世界7大令人期待的公園 台南「河樂廣場」招商成功

台南市區代表景點「河樂廣場」，曾被《Forbes》雜誌譽為世界7大令人期待的公園，深受台南市民以及觀光客喜愛。台南市政府...

獨／西濱快速道路南延新路線出來了！9處交流道但部分人反對

國內重要的西濱快速道路在台南獨缺一塊，工務總局昨天南下地方，舉辦「台61線南延至高雄」可行性評估說明會，但遭到安南區附近...

斥資3億整建台南新營醫院北門分院轉型長照 議員：至今才收5人

台南新營醫院北門分院斥資3億元整修，轉型為第一座多層級連續性的長照服務機構，市議員陳皇宇今在議會質詢時指出今年1月至今才...

台南車禍喪命女童家屬招魂 黃偉哲：對整件事情非常難過

台南市3歲女童昨天走在斑馬線上不幸被休旅車撞死，家屬今天下午到車禍現場招魂，但過程不順利，最後她父親跟女兒說，爸爸就算這條命不要了，也一定會幫妳討公道，並請神明王爺公和媽祖婆替妳主持，才順利連續擲出3個聖筊，完成招魂後，由道士引魂回到市立殯儀館豎靈。 台南市3歲小女童跟媽媽一起走斑馬線過馬路時被駕駛撞死引發群情激憤，許多民眾也紛紛到市長的臉書留言，希望能夠正視行人安全問題，黃偉哲今天下午在市府接見外賓前接受媒體訪問表示，他對整件事情也感到非常難過。

雲嘉北港溪復興鐵橋開工 百年糖鐵橋明年10月再現風華

串連雲林北港與嘉縣新港的百年歷史建築北港溪「復興鐵橋」，經數次發包流標，在暫捨原本球型設計後，今年3月底前順利發包，今天...

海豚母子擱淺臺南堤防 母體消瘦、小海豚腹部遭達摩鯊咬傷

一對母子糙齒海豚今天上午被人發現在臺南安南區青草崙堤防擱淺，其中母體個體明顯消瘦，小海豚胸鰭有傷、腹部有達摩鯊咬痕，還明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦