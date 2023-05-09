海豚母子擱淺臺南堤防 母體消瘦、小海豚腹部遭達摩鯊咬傷
一對母子糙齒海豚今天上午被人發現在臺南安南區青草崙堤防擱淺，其中母體個體明顯消瘦，小海豚胸鰭有傷、腹部有達摩鯊咬痕，還明顯嗆水跡象。海巡人員、海保署臺南海洋保育站以及成功大學王浩文教授救援團隊到場搶救，將2隻海豚送往成大鯨豚中心四草搶救站，由獸醫進行檢查及照護。
海保署表示，這2隻擱淺鯨豚，經判斷為糙齒海豚，體長分別為191公分及235公分，推測疑似是母子，2隻海豚呼吸狀態尚可，後續將再由醫療救援團隊進行檢傷評估，如狀況良好將儘快安排野放。
海保署說，糙齒海豚分布在三大洋的泛熱帶海域及部分溫帶海域，主要活動在水深1000公尺以內的大洋，也會靠近大陸棚海域。臺灣海域在新竹至臺中海域，及花蓮曾有目擊紀錄，且北海岸、西部與南部有多次活體擱淺或迷航事件。
目前這對海豚母子在成大四草鯨豚搶救站，由成大海洋生物及鯨豚研究中心團隊照護，海保署歡迎更多夥伴投入擱淺救援行列。
海保署呼籲，若發現擱淺或需要救援的鯨豚或海龜，為了自身以及動物的安全，請勿在沒有專業指導下，任意對動物進行處置，應趕快撥打海巡「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，盡可能提供詳細發現地點、時間及敘述動物狀況，才能讓海保救援網(MARN) 專業團隊在最短時間內前往救援。
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