別再有下個傷心媽媽！ 時力立委籲改善鼓勵車輛撞人的扭曲環境

母親節前夕，台南一名媽媽牽著3歲幼女走斑馬線過馬路，遭到一輛搶快左轉、毫無減速、違規不讓行人的汽車直接撞上、輾過，造成母親重傷、幼女不治，立委陳椒華在網路寫著，「同樣為人母的我，看了真的非常心痛！」

陳椒華說，肇事駕駛也是名孕婦，看起來並不像兇神惡煞，姑且相信她也不希望造成這種事故，但那種離譜的開車方式，在台灣非常容易見到，台灣的體制卻無法矯正、篩選、淘汰掉這些不適格駕駛，從駕照考取到違規取締，都極為寬鬆，而交通宣導也著重於叫行人自保而不是叫車輛自律，這不自覺中給大家的潛台詞是什麼？「車子亂開沒關係，反正行人要自保。」講難聽點，根本就是鼓勵違規、鼓勵車輛撞人的扭曲環境。

加上道路工程設計堅持把斑馬線推去放在路口最危險的最外緣，為了避免磨傷違規達人的車輛而不設置行人庇護島，完全不設防，導致只要一出意外就可能造成毫無挽救機會的最嚴重後果。

她表示，臉書社群「台南式」也呼籲「轉彎停讓行人、過路口中心線再轉彎(不要切西瓜)、行穿線退縮、行人庇護島」以及「強烈建請政府即刻全面檢討全車種駕照考照制度，調整違規記點制度，嚴格汰除不適任駕駛。不斷讓沒有正確駕駛觀念與習慣的駕駛上路，根本等同於放任一台傷人機器在路上行走。」

陳椒華說，上述每一點，都是時代力量早已倡議多年的主張，但推動上卻遭遇重重阻礙，特別痛心的是，許多官員、立委明明知道這麼做可以挽救人命，卻為了體貼違規達人而坐視不理，這些人都是間接的殺人兇手。她強調，

時代力量會持續推動包含上述主張的交通基本法，期盼有一天台灣終究能實踐零死亡願景，別再被視為行人地獄。

陳椒華鼓勵所有台灣民眾，用電話、寫信各種方式，告訴選區的政治人物，人民關心交通安全，請政治人物重視這個問題，別讓這件事，成為區區一個冷冰冰不受重視的統計數字。