他送6萬朵百合花給母親 花海大爆開媽媽超幸福
母親節將屆，雲林縣四湖鄉農民吳俊育，為幫母親圓夢，親手栽種了六萬朵純白「鐵砲百合花」獻給媽媽，當作母親節禮物，因氣候適宜，花海大爆開，滿園花香傳幸福，當母親走進百合花海中，感動地說，她是世上最幸福的母親。
潔白無瑕的百合，迎風傳送淡淡的花香，吳俊育就因3年前愛花的母親一句「我喜歡孤挺花的堅毅，也愛百合的純潔與香氣」，讓在六輕上班的他，決心為母親圓夢，親手把家中的幾分田地打造成夢幻花園。
不久前，恰巧東勢鄉一名老農栽種的鐵砲百合花，因年邁無力照顧，吳俊育就將數萬株百合全數買下，移植到四湖住家附近的農地，經辛苦培育，受氣候適宜之惠，百合大爆開，一眼望去，6萬朵花海宛如春夏裡的白雪，繽紛夢幻。
尤其這兩天經過晨雨清洗，萬花綻放，美到不行，吳俊育的媽媽黃春月走進百合花園，感動兒子的孝心，一口氣送她6萬朵百合，花香襲來，滿心幸福和喜悅，全寫在臉上，她笑著自稱是最幸福的媽媽，她說，她一直很喜歡種花，原本只在家前小空地拈花惹草，調劑心情，沒想到兒子從外行人，為了種花討她歡心喜悅，竟也一頭栽入花世界，種出一大片花，她也料想不到。
黃春月說，有空到兒子花園來賞花心情特別輕鬆，看到不少花梗開了超過10朵花，更感受到兒子的用心，也覺得花田更加美麗。
吳俊育說，百合花期剛好在母親節前後，尤其這幾天花海大爆開更加美麗，四湖靠海，栽花不易，他使用有機肥並水分控制得宜，花朵開的挺拔好看，把整園百合送給媽媽作為母親節禮物，看到媽媽笑容如花，他也很有成就感。
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