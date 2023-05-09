快訊

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

他送6萬朵百合花給母親 花海大爆開媽媽超幸福

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
母親節將屆，雲林縣四湖鄉農民吳俊育，為幫母親圓夢，親手栽種六萬朵百合花獻給媽媽，當作母親節禮物，讓母親很感動。圖／吳俊育提供
母親節將屆，雲林縣四湖鄉農民吳俊育，為幫母親圓夢，親手栽種六萬朵百合花獻給媽媽，當作母親節禮物，讓母親很感動。圖／吳俊育提供

母親節將屆，雲林縣四湖鄉農民吳俊育，為幫母親圓夢，親手栽種了六萬朵純白「鐵砲百合花」獻給媽媽，當作母親節禮物，因氣候適宜，花海大爆開，滿園花香傳幸福，當母親走進百合花海中，感動地說，她是世上最幸福的母親。

潔白無瑕的百合，迎風傳送淡淡的花香，吳俊育就因3年前愛花的母親一句「我喜歡孤挺花的堅毅，也愛百合的純潔與香氣」，讓在六輕上班的他，決心為母親圓夢，親手把家中的幾分田地打造成夢幻花園。

不久前，恰巧東勢鄉一名老農栽種的鐵砲百合花，因年邁無力照顧，吳俊育就將數萬株百合全數買下，移植到四湖住家附近的農地，經辛苦培育，受氣候適宜之惠，百合大爆開，一眼望去，6萬朵花海宛如春夏裡的白雪，繽紛夢幻。

尤其這兩天經過晨雨清洗，萬花綻放，美到不行，吳俊育的媽媽黃春月走進百合花園，感動兒子的孝心，一口氣送她6萬朵百合，花香襲來，滿心幸福和喜悅，全寫在臉上，她笑著自稱是最幸福的媽媽，她說，她一直很喜歡種花，原本只在家前小空地拈花惹草，調劑心情，沒想到兒子從外行人，為了種花討她歡心喜悅，竟也一頭栽入花世界，種出一大片花，她也料想不到。

黃春月說，有空到兒子花園來賞花心情特別輕鬆，看到不少花梗開了超過10朵花，更感受到兒子的用心，也覺得花田更加美麗。

吳俊育說，百合花期剛好在母親節前後，尤其這幾天花海大爆開更加美麗，四湖靠海，栽花不易，他使用有機肥並水分控制得宜，花朵開的挺拔好看，把整園百合送給媽媽作為母親節禮物，看到媽媽笑容如花，他也很有成就感。

母親節將屆，雲林縣四湖鄉農民吳俊育，為幫母親圓夢，親手栽種六萬朵百合花獻給媽媽，當作母親節禮物。記者蔡維斌／攝影
母親節將屆，雲林縣四湖鄉農民吳俊育，為幫母親圓夢，親手栽種六萬朵百合花獻給媽媽，當作母親節禮物。記者蔡維斌／攝影
母親節將屆，雲林縣四湖鄉農民吳俊育，為幫母親圓夢，親手栽種六萬朵百合花獻給媽媽，當作母親節禮物。記者蔡維斌／攝影
母親節將屆，雲林縣四湖鄉農民吳俊育，為幫母親圓夢，親手栽種六萬朵百合花獻給媽媽，當作母親節禮物。記者蔡維斌／攝影
母親節將屆，雲林縣四湖鄉農民吳俊育，為幫母親圓夢，親手栽種六萬朵百合花獻給媽媽，當作母親節禮物。記者蔡維斌／攝影
母親節將屆，雲林縣四湖鄉農民吳俊育，為幫母親圓夢，親手栽種六萬朵百合花獻給媽媽，當作母親節禮物。記者蔡維斌／攝影

兒子 母親節

延伸閱讀

北市母親節禮包 兒童新樂園免費逛

華山與弘光科大慶祝母親節送暖 獨居阿嬤樂開懷

麥當勞買1送1！麥當勞APP刮出「麥香魚、大麥克」5人氣品項買一送一，母親節限定「這日」開刮

Uber Eats母親節專區最低5折起 蘭蔻小黑瓶也點得到

相關新聞

入選世界7大令人期待的公園 台南「河樂廣場」招商成功

台南市區代表景點「河樂廣場」，曾被《Forbes》雜誌譽為世界7大令人期待的公園，深受台南市民以及觀光客喜愛。台南市政府...

獨／西濱快速道路南延新路線出來了！9處交流道但部分人反對

國內重要的西濱快速道路在台南獨缺一塊，工務總局昨天南下地方，舉辦「台61線南延至高雄」可行性評估說明會，但遭到安南區附近...

哺集乳室不親民連椅子都沒 議員要求全面輔導查核

嘉義市議員郭定緯在議會質詢指出，有哺乳媽媽向他反應，嘉義市哺乳環境不友善，「讓人根本不想哺乳」；他抽查市區10處哺乳室，...

影／台南都會公園奇美博物館遊客多 闢特色遊具區動工

台南都會公園、奇美博物館遊客眾多，市政府爭取補助在公園開闢特色遊具區、斥資2800多萬元今天動工。市長黃偉哲肯定設計結合...

崙背洋香瓜甜到出汁！品嘗「一定要配溫開水」

雲林縣崙背鄉洋香瓜正值採收期，瓜農林新証近日都在田間從早待到晚忙著採收，對比去年同期受霪雨帶來的延遲性災害幾乎無瓜可收，...

迓媽祖也要顧肚子 嘉縣朴子13間在地人排隊人氣小吃

農曆3月23日媽祖聖誕將至，嘉義縣朴子配天宮舉辦祈安遶境暨祝壽大典，5月11至12日遶境祈福，嘉義縣文化觀光局盤點13間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦