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台南河樂廣場招商簽約 預計年底營運

中央社／ 台南9日電

啟用逾3年的台南知名景點「河樂廣場」招商成功，今天簽約，引進企業資源活化，台灣守護文創公司將投入超過新台幣600萬元裝修空間，預計今年底營運。

台南市政府和台灣守護文創公司今天簽署「台南市中西區河樂廣場營運移轉案」，讓2020年3月啟用的中西區河樂廣場，引進企業資源及活化。

台南市長黃偉哲表示，河樂廣場是市區熱門景點，下凹式露天水景設計及特意保留的中國城遺構、拆除回填展示區，讓人感受府城繁華運河碼頭及中國城興衰，近期雖缺水暫停戲水，但河樂廣場建築遺構、夕陽及夜色，依然誘人。

黃偉哲說，河樂廣場鄰近中正、國華、海安商圈及台南運河等，民間機構進駐後將活絡周邊商圈，吸引更多旅遊人潮，打造新亮點。

台南市政府發布新聞稿指出，河樂廣場委外經營，委外年期15年，得優先續約5年；河樂廣場基地面積1.26公頃，公共建設用地範圍約1800平方公尺，除河樂廣場水池周邊預留多功能使用空間，包含地面層資訊站及部分廣場。

市府經濟發展局表示，台灣守護文創公司未來將結合實境科技、歷史文化等元素，提供休閒、藝文、餐飲等多元服務，活絡周邊商業活動，帶動地方繁榮。

台灣守護文創公司是台南在地廠商，多年來從事各種食用鹽、文創鹽及沐浴鹽等商品開發製造，擁有北門井仔腳鹽田、七股遊客中心雲嘉南物產館、高雄旗津露營區及合約到期返還的安平夕遊出張所、七股台灣鹽博物館等營運經驗。

文創 黃偉哲

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