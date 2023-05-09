快訊

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

入選世界7大令人期待的公園 台南「河樂廣場」招商成功

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市河樂廣場曾被《Forbes》雜誌譽為世界7大令人期待的公園。先前有水的美景。記者吳淑玲／攝影
台南市河樂廣場曾被《Forbes》雜誌譽為世界7大令人期待的公園。先前有水的美景。記者吳淑玲／攝影

台南市區代表景點「河樂廣場」，曾被《Forbes》雜誌譽為世界7大令人期待的公園，深受台南市民以及觀光客喜愛。台南市政府為進一步提升廣場遊憩服務品質，積極招商進駐經營，今天舉行招商成功簽約儀式，市長黃偉哲期待河樂廣場能夠永續經營，以吸引台南市民以及遊客持續造訪，更讓廣場的文化、歷史、親子休閒意象，能夠深植市民的心中。

即將進駐河樂廣場的台灣守護文創公司，預計將投入超過600萬元針對進駐空間裝修，結合實境科技與台南400的歷史文化元素，在河樂廣場提供休閒、藝文、餐飲等多元服務，預計最快今年9月開始營運。

台灣守護文創公司表示，將延續河樂廣場「The Spring」春天與湧泉雙重意涵，連結海安路與運河的中正商圈，成為台南嶄新生活圈，為城市發展注入新的力量。

黃偉哲表示，河樂廣場在2020年開幕時也給大家留下很深刻的印象，但如何讓好的建設、景點在風光開幕後，持續吸引市民與遊客造訪，並且經營出獨特的風味，是很大的挑戰。

黃偉哲感謝台灣守護文創公司願意接棒河樂廣場的營運，並期待河樂廣場能夠持續帶給大家深刻的文化、歷史、親子共融等多重的印象，成為訪客與在地居民持續嚮往的場所，讓廣場成為見證台南以及台灣歷史場域之處。

簽約儀式由台南市政府工務局長蘇金安，與台灣守護文創股份有限公司董事長陳仁昌代表進行簽約，市長黃偉哲與經發局副局長蕭富仁見證。經發局期待民間機構進駐後將更加活絡周邊商圈、吸引更多旅遊人潮，打造台南運河新亮點。

台南市代表景點「河樂廣場」，今天招商成功簽約。記者吳淑玲／攝影
台南市代表景點「河樂廣場」，今天招商成功簽約。記者吳淑玲／攝影
台南市河樂廣場曾被《Forbes》雜誌譽為世界7大令人期待的公園。先前有水的美景。記者吳淑玲／攝影
台南市河樂廣場曾被《Forbes》雜誌譽為世界7大令人期待的公園。先前有水的美景。記者吳淑玲／攝影
台南市代表景點「河樂廣場」，今天招商成功簽約。記者吳淑玲／攝影
台南市代表景點「河樂廣場」，今天招商成功簽約。記者吳淑玲／攝影

台南 黃偉哲 文創

延伸閱讀

台南3歲女童在斑馬線被撞死 黃偉哲：非常難過

影／台南都會公園奇美博物館遊客多 闢特色遊具區動工

台南3歲女童走斑馬線被撞死 民眾獻花怒批「行人地獄」

台南為資收個體戶保險 黃偉哲：後續會提供補助與裝備

相關新聞

獨／西濱快速道路南延新路線出來了！9處交流道但部分人反對

國內重要的西濱快速道路在台南獨缺一塊，工務總局昨天南下地方，舉辦「台61線南延至高雄」可行性評估說明會，但遭到安南區附近...

入選世界7大令人期待的公園 台南「河樂廣場」招商成功

台南市區代表景點「河樂廣場」，曾被《Forbes》雜誌譽為世界7大令人期待的公園，深受台南市民以及觀光客喜愛。台南市政府...

哺集乳室不親民連椅子都沒 議員要求全面輔導查核

嘉義市議員郭定緯在議會質詢指出，有哺乳媽媽向他反應，嘉義市哺乳環境不友善，「讓人根本不想哺乳」；他抽查市區10處哺乳室，...

影／台南都會公園奇美博物館遊客多 闢特色遊具區動工

台南都會公園、奇美博物館遊客眾多，市政府爭取補助在公園開闢特色遊具區、斥資2800多萬元今天動工。市長黃偉哲肯定設計結合...

崙背洋香瓜甜到出汁！品嘗「一定要配溫開水」

雲林縣崙背鄉洋香瓜正值採收期，瓜農林新証近日都在田間從早待到晚忙著採收，對比去年同期受霪雨帶來的延遲性災害幾乎無瓜可收，...

迓媽祖也要顧肚子 嘉縣朴子13間在地人排隊人氣小吃

農曆3月23日媽祖聖誕將至，嘉義縣朴子配天宮舉辦祈安遶境暨祝壽大典，5月11至12日遶境祈福，嘉義縣文化觀光局盤點13間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦