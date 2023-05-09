入選世界7大令人期待的公園 台南「河樂廣場」招商成功

台南市區代表景點「河樂廣場」，曾被《Forbes》雜誌譽為世界7大令人期待的公園，深受台南市民以及觀光客喜愛。台南市政府為進一步提升廣場遊憩服務品質，積極招商進駐經營，今天舉行招商成功簽約儀式，市長黃偉哲期待河樂廣場能夠永續經營，以吸引台南市民以及遊客持續造訪，更讓廣場的文化、歷史、親子休閒意象，能夠深植市民的心中。

即將進駐河樂廣場的台灣守護文創公司，預計將投入超過600萬元針對進駐空間裝修，結合實境科技與台南400的歷史文化元素，在河樂廣場提供休閒、藝文、餐飲等多元服務，預計最快今年9月開始營運。

台灣守護文創公司表示，將延續河樂廣場「The Spring」春天與湧泉雙重意涵，連結海安路與運河的中正商圈，成為台南嶄新生活圈，為城市發展注入新的力量。

黃偉哲表示，河樂廣場在2020年開幕時也給大家留下很深刻的印象，但如何讓好的建設、景點在風光開幕後，持續吸引市民與遊客造訪，並且經營出獨特的風味，是很大的挑戰。

黃偉哲感謝台灣守護文創公司願意接棒河樂廣場的營運，並期待河樂廣場能夠持續帶給大家深刻的文化、歷史、親子共融等多重的印象，成為訪客與在地居民持續嚮往的場所，讓廣場成為見證台南以及台灣歷史場域之處。