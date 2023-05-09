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華山基金會台南舉辦端午義賣 幼兒園孩童當當志工叫賣

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
華山基金會台南舉辦端午義賣，幼兒園小朋友當當志工沿街叫賣。記者周宗禎／翻攝
華山基金會台南舉辦端午義賣，幼兒園小朋友當當志工沿街叫賣。記者周宗禎／翻攝

華山基金會原台南縣B分會今天在歸仁區舉辦端午節義賣活動。育仁幼兒園的小朋友響應擔任義工，到鄰近商家義賣端午應景的「茉草淨身皂」及熱門團購零食「手工脆皮爆米花」，用行動幫助弱勢老人。

育仁幼兒園園長許惠淨表示，小朋友學會洗手歌、沿途推銷時表演，也吸引了路旁、過路民眾購買，幫助華山基金會募集孤老服務經費，也練習口語表達能力，是一舉數得的好事。

許惠淨說，勤洗手是維護身體健康的不二法門，藉這次義賣淨身皂，讓幼童再次了解洗手的重要，也將衛生禮儀落實在生活。

華山基金會在原台南縣設立19個愛心天使站，服務近1300位失依、失能、失智長輩，提供必要協助。端午愛心義賣茉草淨身皂3個100元、手工脆皮爆米花1桶150元，義賣結餘作為常年服務經費，呼籲支持愛心義賣為弱勢長輩維持穩定的到宅服務。愛心專線06-3387496林小姐。

華山基金會台南舉辦端午義賣，幼兒園小朋友當當志工沿街叫賣。記者周宗禎／翻攝
華山基金會台南舉辦端午義賣，幼兒園小朋友當當志工沿街叫賣。記者周宗禎／翻攝
華山基金會台南舉辦端午義賣，幼兒園小朋友當當志工沿街叫賣。記者周宗禎／翻攝
華山基金會台南舉辦端午義賣，幼兒園小朋友當當志工沿街叫賣。記者周宗禎／翻攝
華山基金會台南舉辦端午義賣，幼兒園小朋友當當志工沿街叫賣。記者周宗禎／翻攝
華山基金會台南舉辦端午義賣，幼兒園小朋友當當志工沿街叫賣。記者周宗禎／翻攝
華山基金會台南舉辦端午義賣，幼兒園小朋友當當志工沿街叫賣。記者周宗禎／翻攝
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義賣 愛心 華山基金會

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