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哺集乳室不親民連椅子都沒 議員要求全面輔導查核

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
哺乳室老舊且卡灰塵。圖／市議員郭定緯提供
哺乳室老舊且卡灰塵。圖／市議員郭定緯提供

嘉義市議員郭定緯在議會質詢指出，有哺乳媽媽向他反應，嘉義市哺乳環境不友善，「讓人根本不想哺乳」；他抽查市區10處哺乳室，竟有7處未符合法規，有哺乳室更像是機房，連張椅子都沒有。郭定緯質疑，哺乳空間不友善，可能是造成嘉義市母乳餵哺率低的因素，要求衛生局落實輔導查核。市衛生局長廖育瑋表示，會對各機關進行輔導、落實管理。

市議員郭定緯以親身經歷表示，去年底國際管樂節期間，市府邀請知名歌手伍佰於嘉義市立田徑場演唱，他和家人也過去觀賞，期間太太要使用哺乳室發現僅用塑膠拉門隔開空間，也無法上鎖，隱密性不夠，只好到女廁。

於是他開始調查嘉義市的哺乳室，抽查市區10處哺乳室，發現有7處未符合法規。嘉義縣公共汽車管理處的哺乳室像是個機房，連張椅子都沒有。國民運動中心、環保局、文化創意產業園區，通風性不足、缺少洗手設備；嘉義市火車站哺乳室整體整潔待加強；而東區區公所，則是與茶水間共用。

郭定緯問衛生局長廖育瑋對於這樣的哺乳室滿意嗎？WHO建議6個月以下嬰幼兒盡量以母乳哺育，可以增強新生兒免疫力及強化親子關係，世界各國都在鼓勵母乳餵哺，嘉義市哺乳空間不友善，可能就是造成嘉義市母乳餵哺率低的因素。他並拿出衛生局的哺乳室稽查表質疑衛生局沒有落實輔導查核。

衛生局長廖育瑋表示，嘉義市哺集乳室共有96間，每半年都會針對市區哺乳室不定期稽查，但這2年因為疫情關係沒有持續輔導查核，對於議員的質詢她坦言「不滿意」，承諾會對各機關進行輔導，並落實管理，讓哺乳空間更友善。

嘉義市議員郭定緯質疑，哺乳空間不友善，造成嘉義市母乳餵哺率低的因素，要求衛生局落實輔導查核。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員郭定緯質疑，哺乳空間不友善，造成嘉義市母乳餵哺率低的因素，要求衛生局落實輔導查核。記者李宗祐／攝影
有哺乳室更像是機房。圖／市議員郭定緯提供
有哺乳室更像是機房。圖／市議員郭定緯提供
哺乳室簡單塑膠拉門隱密性不夠也不友善。圖／市議員郭定緯提供
哺乳室簡單塑膠拉門隱密性不夠也不友善。圖／市議員郭定緯提供

衛生局 嘉義 哺乳室

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