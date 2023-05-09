哺集乳室不親民連椅子都沒 議員要求全面輔導查核

嘉義市議員郭定緯在議會質詢指出，有哺乳媽媽向他反應，嘉義市哺乳環境不友善，「讓人根本不想哺乳」；他抽查市區10處哺乳室，竟有7處未符合法規，有哺乳室更像是機房，連張椅子都沒有。郭定緯質疑，哺乳空間不友善，可能是造成嘉義市母乳餵哺率低的因素，要求衛生局落實輔導查核。市衛生局長廖育瑋表示，會對各機關進行輔導、落實管理。

市議員郭定緯以親身經歷表示，去年底國際管樂節期間，市府邀請知名歌手伍佰於嘉義市立田徑場演唱，他和家人也過去觀賞，期間太太要使用哺乳室發現僅用塑膠拉門隔開空間，也無法上鎖，隱密性不夠，只好到女廁。

於是他開始調查嘉義市的哺乳室，抽查市區10處哺乳室，發現有7處未符合法規。嘉義縣公共汽車管理處的哺乳室像是個機房，連張椅子都沒有。國民運動中心、環保局、文化創意產業園區，通風性不足、缺少洗手設備；嘉義市火車站哺乳室整體整潔待加強；而東區區公所，則是與茶水間共用。

郭定緯問衛生局長廖育瑋對於這樣的哺乳室滿意嗎？WHO建議6個月以下嬰幼兒盡量以母乳哺育，可以增強新生兒免疫力及強化親子關係，世界各國都在鼓勵母乳餵哺，嘉義市哺乳空間不友善，可能就是造成嘉義市母乳餵哺率低的因素。他並拿出衛生局的哺乳室稽查表質疑衛生局沒有落實輔導查核。