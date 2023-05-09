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影／台南都會公園奇美博物館遊客多 闢特色遊具區動工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工。記者周宗禎／攝影

台南都會公園、奇美博物館遊客眾多，市政府爭取補助在公園開闢特色遊具區、斥資2800多萬元今天動工。市長黃偉哲肯定設計結合孩子需求，氣氛與奇美博物館共融，期待年底前啟用，廠商也當場表示一定會按時完成。市府在仁德規畫4個特色遊憩區，除了都會公園，仁德運動公園有將開工，另在文中、二空兩處也規畫興建。

都會公園特色遊具區面積約600平方公尺、有100多棵樹，還有小型車停車場、YouBike、管理中心、飲水機、販賣機、哺乳室、醫護室、男女廁所、無障礙廁所、避雨川堂等設施。文化局強調是能增進親子外出便利、假日出遊的絕佳景點。

黃偉哲表示，這座公園的遊具規畫設計符合孩子遊戲與親子遊憩需求，整體營造氛圍也將和一旁奇美博物館融合，成為「有美學的漂亮特色公園」。

黃偉哲感謝奇美博物館「提供許多好想法」：例如將博物館的館藏或藝術文化概念融入公園遊具及造型裡。落成後公園能更與鄰居奇美博物館互相融合輝映，毫無違和感，成為地景的一部分。

文化局表示，台南都會公園及奇美博物館都是重要的觀光遊憩及親子休閒開放空間，為滿足親子需求，文化局銜命協助規畫都會公園特色遊具，並透過兩次兒童工作坊，瞭解孩子們的想法，同時聆聽關心特色遊具的團體及專家學者意見，結合使用者角度規畫硬體設計，打造合乎實際需求的遊戲與文化環境。

文化局說，遊戲場從設置位置、鋪面材質秉持「安全第一，設施升級」原則，並提供符合當今遊戲設施安全法規及舒適的遊戲綠蔭環境。預計12月底前完成遊戲設施安全認證後就能開放使用。

今日開工典禮立委王定宇及市議員郭鴻儀、吳禹寰、陳皇宇到場關心。

台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工，圖為完工示意畫面。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工，圖為完工示意畫面。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工，圖為完工示意畫面。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工，圖為完工示意畫面。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工。記者周宗禎／攝影
台南都會公園奇美博物館遊客多，市府開闢特色遊具區今天動工。記者周宗禎／攝影

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