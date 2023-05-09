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崙背洋香瓜甜到出汁！品嘗「一定要配溫開水」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣崙背鄉洋香瓜正值採收期，今年產況佳、價格穩定，也因日夜溫差大拉升甜度，大部分的瓜至少有15度，最高達18度，滋味甜蜜。記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙背鄉洋香瓜正值採收期，今年產況佳、價格穩定，也因日夜溫差大拉升甜度，大部分的瓜至少有15度，最高達18度，滋味甜蜜。記者陳苡葳／攝影

雲林縣崙背鄉洋香瓜正值採收期，瓜農林新証近日都在田間從早待到晚忙著採收，對比去年同期受霪雨帶來的延遲性災害幾乎無瓜可收，他說「今年終於能笑了！」產況佳、價格穩定，也因日夜溫差大拉升甜度，大部分的瓜甜度至少有15度，最高達18度，滋味相當甜蜜，內行人分享「一定要配礦泉水！」

雲林縣洋香瓜栽種面積約256公頃，崙背鄉有112公頃，占一半以上產量。崙背瓜農林新証與2名兒子在阿勸村栽種面積廣達11多公頃洋香瓜，去年5月中旬的大雨重創瓜田，全軍覆沒，損失近500萬元，只能想盡辦法挑出勘用的果實作加工果乾。

縣議員李明哲今天下田關心瓜況，林新証說，今年氣候狀況好轉，雨水沒有來的又急又快，且在洋香瓜生長期出現合宜氣溫約28至30度，採收時則約多1至2度，整體環境對瓜果恰恰好，預估採收期2周左右。

林新証的果品主要交付高雄、屏東、台南、台中等地盤傷及行口，也會運輸至台北果菜市場，產地端依果實大小及重量，以6、7、8、9、11顆等人工裝箱分級，並把關外觀、蒂頭等是否完好才上市，價格比去年成長1至2元左右；今天一早陸續有盤商前來收購，有些消費者會直接到產地探詢購買，他也都照單全收。

不過林新証也說，今年產況佳，但整體產量微減，以他往年每分地最多可收成6000至7000台斤，今年約4000多台斤，主要是今年雨水來的稍慢，水分供給不足，少數植株葉片萎縮，但不影響品質。

縣府農業處表示，經向產銷農會及農民調查，今年價格部分略有上漲，平均約在每台斤110元，品質較佳較大顆者每台斤120至130元，仍需視果實品質及大小而定，目前觀察，今年的果實普遍沒有很大顆，不過果肉依然在水準之上，口感紮實、多汁味美，想嘗脆中帶軟口感可於常溫放置2至3天再切果。

崙背鄉公所5月13日上午7點到12點在崙背第三公園舉辦洋香瓜節，現場有在地小農市集、DIY彩繪瓜瓜扇、親子瓜瓜RUN路跑及闖關，還摸彩活動，最大獎項50吋液晶電視。

雲林縣崙背鄉證值採收期，瓜農在田間忙進忙出，對比去年同期受霪雨帶來的延遲性災害，今年終於能笑了！記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙背鄉證值採收期，瓜農在田間忙進忙出，對比去年同期受霪雨帶來的延遲性災害，今年終於能笑了！記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙背鄉瓜農林新証開心分享甜度超過15度的洋香瓜。記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙背鄉瓜農林新証開心分享甜度超過15度的洋香瓜。記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙背鄉瓜農林新証種植11公頃多的洋香瓜，今年產況佳，平均甜度超過15度。記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙背鄉瓜農林新証種植11公頃多的洋香瓜，今年產況佳，平均甜度超過15度。記者陳苡葳／攝影
雲林崙背瓜農林新証的洋香瓜田去年雨災嚴重，今年終於恢復往年產況，縣議員李明哲（左）也前來關心採收情形。記者陳苡葳／攝影
雲林崙背瓜農林新証的洋香瓜田去年雨災嚴重，今年終於恢復往年產況，縣議員李明哲（左）也前來關心採收情形。記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙背鄉證值採收期，瓜農在田間忙進忙出，對比去年同期受霪雨帶來的延遲性災害，今年終於能笑了！記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙背鄉證值採收期，瓜農在田間忙進忙出，對比去年同期受霪雨帶來的延遲性災害，今年終於能笑了！記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙背鄉證值採收期，瓜農在田間忙進忙出，對比去年同期受霪雨帶來的延遲性災害，今年終於能笑了！記者陳苡葳／攝影
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雨水 雲林

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