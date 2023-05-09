台南仁德里長號召開闢罕見「218營公園」 歡迎日夜來玩

台南市仁德區成功里長鄭晴而發起整理荒地、開闢「218營公園」昨天啟用。鄭晴而說，會陸續加強美化，歡迎大家來休閒運動，「晚上燈光美氣氛佳也歡迎來」。這是他自己設計施工的第六座公園。周圍可散步、賞花，槌球場也可野餐，溜滑梯和黃牛成里民親子互動地點，夜間氣氛佳「可作聯繫感情用」。

218營公園營造為多功能特色，為保護生態盡可能不用水泥，用有機肥料、割草不噴藥，區內現有松鼠、蟋蟀、螢火蟲、知了、夜鷺、啄木鳥等生態，「儼然成為公私合作特色景點範例」。

218營公園座落仁德保生東路218巷，是國有財產署土地，仁德區公所認養後交給鄭晴而營造維護，面積549坪。因日據時代該地為日軍炮兵駐地，當時單位番號並不可考，因在保生東路218巷，取名為「218營」，早期還有日據時「營區廚房遣址」水井。

鄭晴而說，認養103年就開始，將原荒廢土地整地，清除地上廢棄物、雜樹，保留原日據時代的遺址、大樹，當時眷村正在拆除，帶著地檢署的勞動役進入拆找所需的建材，拆下後的舊建材，請里內的志工協助載運，全園鄭晴而自行設計規畫。

公園名牌用鐵釘、枕木、紅磚建構，並設計營區的大門、司令台、廚房、衛兵室，用鵝卵石做圍牆30公尺、椅子5座、魚池3座，洗石子浴缸做魚池2座，魚池裡面有養魚種蓮花，從台糖造林地取得羊蹄甲幼苗種植36棵、花草則里民提供。

103年申請國防部彈藥庫補助購買地磚做步道，多數建材二空眷村改建時取得，帶社會勞動役主力施作、部分民間提供建材雇工，自設工法興建，礙於經費不足一百多坪土地作開心農場應景，由民眾抽籤認養栽種，直到110年底保持這樣貌。

前年鄭晴而因緣際會救了一隻黃牛「13爺」，為安置13爺在園區興建牛棚現地下雨天容易積水，向議員吳禹寰爭取排水溝、溜滑梯、槌球場、體建設施，第二階段綠美化營造。當時三老爺溪整治向建商取得將丟棄報廢木材，志工吊運來做為公園椅子圍牆等設施，請區公所協助裝設庭園燈，圍牆、椅子加裝LED軟條燈申請彈藥庫補助。