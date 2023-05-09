快訊

NBA／奇兵華克第四節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

小甜甜撤告前夫家暴案落幕 經紀人親吐撤告原因

挺孕肚爬山挨轟！7寶媽老公不忍了 發千字文護妻、關閉粉絲頁留言

聽新聞
test
0:00 / 0:00

塵封逾60年 學甲慈濟宮珍貴影片重現周六晚首映

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
塵封逾60年 學甲慈濟宮上珍貴影片重現，會場展示相關影片修復工具。記者謝進盛／攝影
塵封逾60年 學甲慈濟宮上珍貴影片重現，會場展示相關影片修復工具。記者謝進盛／攝影

塵封逾60年，在電影蒐藏家博物館、南藝大團隊經半年協助， 台南學甲慈濟宮「上白礁」廟會早期珍貴影片修復完成，13日晚6點半將在慈濟宮廟埕廣場公開放映，邀請鄉親感受早年廟會庶民文化點滴。

慈濟宮與電影蒐藏家博物館今上午舉辦「微影片中的大歷史──學甲慈濟宮珍貴八毫米影片修復/重現記者會」，會中放映民國60年(1971年)以8毫米膠片拍攝的上白礁珍貴影像精華版，全長約70多分鐘，電影蒐藏家博物館長井迎瑞、政治大學華人宗教研究中心研究員洪瑩發說，這應該是目前唯一被發現、以8毫米膠片完整記錄一個大型宗教活動、且年代早至1971年的影片，具重大意義。

慈濟宮董事長王文宗、副董事長陳俊男說，2019年在檔案室發現一批16毫米及8毫米膠捲，2020年廟方委託南藝大保存中心團隊先搶救了民國70年拍攝的16毫米膠片，40年前學甲慈濟宮上白礁祭典的進香、全國藝陣比賽等精彩影像重見天日，在網路逾50萬點閱率。

去年再委託電影蒐藏家博物館進行10卷8毫米電影膠片物理修復和數位化於今年完成。

曾任南藝大音像學院院長的井迎瑞表示，這次出土的8毫米影像，除上白礁影像紀錄更提早10年，讓未來專家學者可以從兩批相隔十年的歷史影像，進行儀式本身的時代變遷訓詁學對照外，也可以作為當今民俗復振的重要依據。

另外，從紀錄所使用的8毫米媒材性質來看，意義更為重大。台灣發現的8毫米膠片通常被用來作為業餘或家庭電影使用，但由於本影片的發現與重現，證明它具備優越的紀實功能與文獻價值；拍攝8毫米電影成本與技術門檻相對較低，但再現真實能力相較於其他媒體毫不遜色，可以安定且安全地讓附著於膠片影像保留50年，看見民國60年的上白礁活動。

洪瑩發也介紹由中研院院士李豐院主編、黃名宏、王乃正合作撰寫《學甲慈濟宮上白礁文化小百科》，以及李杰翰導演所拍攝《2022壬寅年學甲上白礁紀錄片》，透過各項媒介弘揚上白礁文化。

南藝大兼任助理教授吳永毅也說，在慈濟宮協助，正陸續完成103支廟方早期錄影帶、影片修復，將對外發表，搶救珍貴影片時間緊迫，希望官方與民間全面動起來投入。

塵封逾60年，台南學甲慈濟宮廟會珍貴影片重現，本周六晚將公開放映。
塵封逾60年，台南學甲慈濟宮廟會珍貴影片重現，本周六晚將公開放映。
慈濟宮董事長王文宗說修復的珍貴廟會影片，13日晚將在慈濟宮廟埕廣場公開放映。記者謝進盛／攝影
慈濟宮董事長王文宗說修復的珍貴廟會影片，13日晚將在慈濟宮廟埕廣場公開放映。記者謝進盛／攝影
塵封逾60年，台南學甲慈濟宮早期廟會珍貴影片修復重現。記者謝進盛／翻攝
塵封逾60年，台南學甲慈濟宮早期廟會珍貴影片修復重現。記者謝進盛／翻攝
電影蒐藏家博物館長井迎瑞長期投入搶救珍貴影片修復。記者謝進盛／攝影
電影蒐藏家博物館長井迎瑞長期投入搶救珍貴影片修復。記者謝進盛／攝影

慈濟 電影

延伸閱讀

518國際博物館日 國美館邀民眾加入藝術永續行列

【Part 1 啟程│越南Vietnam 轉機胡志明市 Ho Chi Minh City 簡單一日遊】戰爭遺跡博物館、濱城市場、西貢郵局、書街、咖啡公寓

5月18日國際博物館日 屏縣推博物館騎遇之旅

歷經三朝不曾間斷 「學甲上白礁」授證重要民俗

相關新聞

迓媽祖也要顧肚子 嘉縣朴子13間在地人排隊人氣小吃

農曆3月23日媽祖聖誕將至，嘉義縣朴子配天宮舉辦祈安遶境暨祝壽大典，5月11至12日遶境祈福，嘉義縣文化觀光局盤點13間...

蔡阿嘎現身北港藝閣車 不化妝照樣超人氣

網紅蔡阿嘎昨晚出現在雲林縣北港朝天宮媽祖出巡的藝閣車上，他一現身，很多人馬上認出他，童心未泯的蔡阿嘎也很興奮，從藝閣車上...

崙背洋香瓜甜到出汁！品嘗「一定要配溫開水」

雲林縣崙背鄉洋香瓜正值採收期，瓜農林新証近日都在田間從早待到晚忙著採收，對比去年同期受霪雨帶來的延遲性災害幾乎無瓜可收，...

塵封逾60年 學甲慈濟宮珍貴影片重現周六晚首映

塵封逾60年，在電影蒐藏家博物館、南藝大團隊經半年協助， 台南學甲慈濟宮「上白礁」廟會早期珍貴影片修復完成，13日晚6點...

台南仁德里長號召開闢罕見「218營公園」 歡迎日夜來玩

台南市仁德區成功里長鄭晴而發起整理荒地、開闢「218營公園」昨天啟用。鄭晴而說，會陸續加強美化，歡迎大家來休閒運動，「晚...

台南為資收個體戶保險 黃偉哲：後續會提供補助與裝備

資源回收個體戶以撿收、變賣回收物維生，為避免過程中發生意外致生活陷困，台南市環保局持續與保險公司辦理「微型保險」，提供資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦