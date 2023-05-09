塵封逾60年 學甲慈濟宮珍貴影片重現周六晚首映

塵封逾60年，在電影蒐藏家博物館、南藝大團隊經半年協助， 台南學甲慈濟宮「上白礁」廟會早期珍貴影片修復完成，13日晚6點半將在慈濟宮廟埕廣場公開放映，邀請鄉親感受早年廟會庶民文化點滴。

慈濟宮與電影蒐藏家博物館今上午舉辦「微影片中的大歷史──學甲慈濟宮珍貴八毫米影片修復/重現記者會」，會中放映民國60年(1971年)以8毫米膠片拍攝的上白礁珍貴影像精華版，全長約70多分鐘，電影蒐藏家博物館長井迎瑞、政治大學華人宗教研究中心研究員洪瑩發說，這應該是目前唯一被發現、以8毫米膠片完整記錄一個大型宗教活動、且年代早至1971年的影片，具重大意義。

慈濟宮董事長王文宗、副董事長陳俊男說，2019年在檔案室發現一批16毫米及8毫米膠捲，2020年廟方委託南藝大保存中心團隊先搶救了民國70年拍攝的16毫米膠片，40年前學甲慈濟宮上白礁祭典的進香、全國藝陣比賽等精彩影像重見天日，在網路逾50萬點閱率。

去年再委託電影蒐藏家博物館進行10卷8毫米電影膠片物理修復和數位化於今年完成。

曾任南藝大音像學院院長的井迎瑞表示，這次出土的8毫米影像，除上白礁影像紀錄更提早10年，讓未來專家學者可以從兩批相隔十年的歷史影像，進行儀式本身的時代變遷訓詁學對照外，也可以作為當今民俗復振的重要依據。

另外，從紀錄所使用的8毫米媒材性質來看，意義更為重大。台灣發現的8毫米膠片通常被用來作為業餘或家庭電影使用，但由於本影片的發現與重現，證明它具備優越的紀實功能與文獻價值；拍攝8毫米電影成本與技術門檻相對較低，但再現真實能力相較於其他媒體毫不遜色，可以安定且安全地讓附著於膠片影像保留50年，看見民國60年的上白礁活動。

洪瑩發也介紹由中研院院士李豐院主編、黃名宏、王乃正合作撰寫《學甲慈濟宮上白礁文化小百科》，以及李杰翰導演所拍攝《2022壬寅年學甲上白礁紀錄片》，透過各項媒介弘揚上白礁文化。