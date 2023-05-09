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台南為資收個體戶保險 黃偉哲：後續會提供補助與裝備

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局為資收個體戶辦保險，給予更多關懷與照顧。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局為資收個體戶辦保險，給予更多關懷與照顧。記者鄭惠仁／翻攝

資源回收個體戶以撿收、變賣回收物維生，為避免過程中發生意外致生活陷困，台南市環保局持續與保險公司辦理「微型保險」，提供資收關懷個體戶涵括醫療、失能及身故等基礎保障，已有348人次受益，市長黃偉哲希望藉此讓資收個體護得到更多關懷與照顧。

台南市環保局配合環保署關懷弱勢的政策，2019年推出資源回收關懷計畫，個體戶將撿拾到的回收物送至各區隊，後續由環保局以優於市價的價金收購，藉此照顧弱勢。並考量到個體戶多為經濟弱勢者，從2022年開辦「微型保險」，提供資收關懷計畫的個體戶基礎保障，獲得很大肯定與回響。

環保局表示，只要符合滿18歲以上至70歲的中低收入戶、身心障礙等，經審查通過後即可投保；如不幸發生意外事故或失能時，可即時提供保障與醫療費支付，避免遭受突發事故，對家庭經濟造成二次衝擊。投保內容包含意外身故失能，保險金為10萬至30萬元，醫療費用1萬至3萬元等。

黃偉哲說，資收個體戶是第一線的環保尖兵，也是資源回收體系重要的一環，後續會依情況適時提供補助與裝備，例如反光背心、白米、口罩等關懷物品，讓這些個體戶得到關懷與照顧。

資源回收 黃偉哲

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