有護國神山相助台南一條街賣光光 打房難抵漲勢

台南市安南區人口突破20萬，因人口增加，近年大樓、透天厝陸續興建，房價倍漲，拜台積電之賜，有條街透天厝一夕賣光光。九份子重畫區最明顯，居民感嘆政府打房政策對安南區沒作用，沒衰退反大幅成長，想為子女另買房子的也買不起，「漲得太快，收入跟不上腳步」。地政局表示，密切關注走勢，嚴防炒房。

台南市安南區是原台南市較偏遠的行政區，許多地方都屬於農業社會的舊部落型，近年來隨著南科、台南刻記工業區的帶動，加上東區、北區發展漸趨於飽和，城市發展外擴效應明顯，特別是安南區因面積大、空地多發展特別顯著，今年3月間已經成為第2大行政區。政府面對炒房，為抑制不合理房價，也祭出打房措施，雖然市區房價賞長趨緩，但安南區依然漲得嚇嚇叫，特別是被列為低碳示範區的九份子。

國安里長吳清標說，4、5年前地價1坪18萬元左右，現已漲到30幾萬到40幾萬；戶數也有不到1千戶增加到目前約3千戶，由於發展快速，因此2年前設置九份子國中小，陸續也有私幼設立，目前里內有1所公幼、3所私幼。有里民說，在這而住了幾十年，原準備買新房給將結婚的孩子住，但已漲到買不起。

安南區前區長葉誌明4年來見證此一轉變，他說，之前台積電宣布來南科，史博館附近有條街一夕間許多賣不出去的透天厝全賣完，九份子因交通方便，緊鄰舊部落既有的生活機能，也是快速發展，現已大樓、透天厝林立，建案陸續推出，因為年輕人喜愛。

陳姓仲介業者說，之前九份子附近公寓5、6百萬甚至更低價格就買得到，現在連2房公寓都要近1千萬，3房就更貴了，透天厝更是2千多萬，都是倍數翻漲，分析此區購物以實住為主。