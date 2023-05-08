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嘉市警局教保中心成立 鼓勵增產報國
嘉義市警局職場互助教保服務中心下午在第一分局舉行揭牌儀式，市警局長陳炯旭鼓勵同仁多加利用期許「提高生育數、貢獻心力為國家解決少子化問題」。市長黃敏惠表示，優質的教保服務，讓爸爸媽媽兼顧家庭與工作，放心生、安心養，生育有津貼、托育沒煩惱。
市警局長陳炯旭表示，教保中心主要招收2歲至6歲幼兒，這個年齡層的孩子正是充滿好奇心的階段，因此同仁要同時兼顧工作及育兒實在分身乏術，同仁多加利用教保中心，期許能提高生育數，一起為國家解決少子化問題，貢獻心力。
市長黃敏惠表示，歷經1年多的規劃及工程建設，在溫馨的母親節前夕，嘉義市第5間教保中心正式啟用。在議會支持下，市府積極爭取中央預算，2021年11月10日經教育部國教署核定補助516萬元，市府自籌88萬8千元，建設經費總計604萬8千元。
黃敏惠表示，市府警局教保中心，在軟、硬體設備上都相當完善，委託有豐富幼兒照護經驗的「社團法人中華宏觀專業幼童教保福利學會」經營，相信在良好的環境加上在學會用心經營下，孩子們都可以獲得最妥切的照顧。
市警局教保中心有安全、新穎、溫馨又可愛的教室環境，委託「社團法人中華宏觀專業幼童教保福利學會」經營，收費為第1胎是每月2000元，第2胎每月1000元，第3胎後及中低收入戶子女均免費，提供專業、平價、優質的教保服務，協助警局同仁兼顧工作與家庭，減輕育兒的負擔。
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