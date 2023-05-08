市府建設處長掛選戰看板 市議員提醒行政中立
嘉義市政府建設處長田長沛表態爭取國民黨嘉市立委黨內提名，並在嘉義市區重要路口高掛「黑馬選舉看板」，且署名嘉義市建設處長，被市議員於議會定期會上質疑「行政不中立」。田長沛表示，會依據行政中立法，如果有選舉活動開始一定會請假，符合行政作為。
上午在議會總質詢時議員李奕德質疑，近日在市區掛上選舉看板，還註明官銜，李奕德認為黑馬看板有創意，但是最好不要將「嘉義市建設處長」也掛上去，會讓人以為在利用大量行政資源投入初選。是要專心業務還是選舉？要考慮清楚。
李奕德並沒有直接質詢田長沛，田長沛在接受媒體詢問時表示，黨內提名程序尚未開始，如果有選舉活動開始一定會請假，每個步驟都會符合行政中立法。
明年嘉市立委選舉，民進黨已確定由現任立委王美惠力拚連任，國民黨至今人選未定，市議員張秀華、陳家平、黃思婷以及市府建設處長田長沛都表態參選。
國民黨嘉市黨部主委蔡明顯表示，黨中央將嘉義市列入「艱困選區」將不辦初選，改以「內參式」民調結果辦理徵召。這2天會找有參選的4人簽署公約書後，將名單陳報黨中央，選定2家民調公司，由黨中央做「內參式」民調，徵召民調第一的人參選。
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