議員主張消除待轉格 嘉市府：會再研議
嘉義市忠孝路與世賢路口機車待轉格多次被議員批設計不當，議員今質詢說，市民陳情直接左轉合乎行駛習慣，不須為了到待轉格從內側切到外側險象環生，但警方去年取締高達746件，為何民眾寧可違規左轉而不停待轉格，「要命而不要錢」？市府應該多了解民意。市府表示，會再檢討。
今天市議會定期會上，市議員王浩表示，位於忠孝路世賢路口轉新生路方向的機車二段式待轉格，市民陳情直接左轉合乎行駛習慣，也不需要為了到待轉格從內側切到外側險象環生，但是交通處至今仍未順從民意，畫待轉格後取締違規兩段式左轉案件數從2021年312件攀升至去年746件，他發現市民並不是喜歡違規，而是「要命不要錢」，尤其在交通尖鋒時刻從最內側一路切到待轉格是非常危險。
王浩說，去年12月道安會上前交通處長表示，會改善待轉格的位置，但是4個月過去了，還是沒有變化。
他問警察局長陳炯旭，針對一個地方同仁開罰次數越來越多的時候，是不是應該在道安會報上提出，請其他單位一同研討？他也請問交通處代理處長駱際方，其他局處都沒有反對取消待轉格改為直接左轉，交通處要持續跟市民的安全過不去嗎？要繼續讓第一線執勤的警方背黑鍋嗎？
駱際方表示，會以市民的安全作最高考量。
陳炯旭表示，道路設計基本上都是以交通安全、順暢為主要考量，並且由專家專業評估，會和相關單位以及專家適切討論改善。
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